Как крымчане выживают без питьевой воды

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свобода" – крымчане пьют воду из почти пустых водохранилищ – это последствия засухи на оккупированном полуострове. Журналисты выяснили, что людям действительно критически не хватает питьевой воды.

Также в выпуске: В Кремле заявляют, что не пощадят Олега Сенцова, несмотря на просьбу Генсека Совета Европы. Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост: осматривают и проверяют почти всех, кто проезжает сооружением. В оккупированном Крыму плодово-ягодный сезон, но крымчане в отчаянии из-за дефицита туристов. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.