Как крымчане выживают без питьевой воды

Как крымчане выживают без питьевой водыКрым.Реалии 234 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свобода" – крымчане пьют воду из почти пустых водохранилищ – это последствия засухи на оккупированном полуострове. Журналисты выяснили, что людям действительно критически не хватает питьевой воды.
Также в выпуске:
В Кремле заявляют, что не пощадят Олега Сенцова, несмотря на просьбу Генсека Совета Европы.
Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост: осматривают и проверяют почти всех, кто проезжает сооружением.
В оккупированном Крыму плодово-ягодный сезон, но крымчане в отчаянии из-за дефицита туристов.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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