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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии

Как крымчане выживают без питьевой воды

Крым.Реалии 234 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свобода" – крымчане пьют воду из почти пустых водохранилищ – это последствия засухи на оккупированном полуострове. Журналисты выяснили, что людям действительно критически не хватает питьевой воды.

Также в выпуске:

В Кремле заявляют, что не пощадят Олега Сенцова, несмотря на просьбу Генсека Совета Европы.

Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост: осматривают и проверяют почти всех, кто проезжает сооружением.

В оккупированном Крыму плодово-ягодный сезон, но крымчане в отчаянии из-за дефицита туристов.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Новости России Крым.Реалии Аннексия Крыма Новости Крыма Стихийный бедствия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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