Як кримчани виживають без питної води

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – кримчани п’ють воду з майже порожніх водосховищ – це наслідки посухи на окупованому півострові. Журналісти вияснили, що людям дійсно критично не вистачає питної води.

Також у випуску: В Кремлі заявляють, що не помилують Олега Сенцова, попри прохання Генсека Ради Європи. Росгвардія та ФСБ охороняють Керченський міст: оглядають та перевіряють майже всіх, хто проїжджає спорудою. В окупованому Криму плодово-ягідний сезон, але кримчани у розпачі через дефіцит туристів. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.