Як кримчани виживають без питної води

Як кримчани виживають без питної водиКрим.Реалії 382 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – кримчани п’ють воду з майже порожніх водосховищ – це наслідки посухи на окупованому півострові. Журналісти вияснили, що людям дійсно критично не вистачає питної води.
Також у випуску:
В окупованому Криму плодово-ягідний сезон, але кримчани у розпачі через дефіцит туристів.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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