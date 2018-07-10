Как машины научились "видеть" даже в густой туман
Туман – враг водителей, потому что ограниченная видимость, обусловленная этим атмосферным явлением, часто приводит к масштабным дорожным авариям. Не редко с трагическими последствиями. Как не допустить эту беду, нашли выход исследователи из Массачусетского технологического института: они научили лидар "видеть" даже сквозь плотный туман.
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Источник: 24 канал
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