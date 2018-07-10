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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Программы Автотехнологии

Как машины научились "видеть" даже в густой туман

Автотехнологии 6 Читати новину українською

Туман – враг водителей, потому что ограниченная видимость, обусловленная этим атмосферным явлением, часто приводит к масштабным дорожным авариям. Не редко с трагическими последствиями. Как не допустить эту беду, нашли выход исследователи из Массачусетского технологического института: они научили лидар "видеть" даже сквозь плотный туман.

Больше – смотрите в видео.

Теги: Авто Автотехнологии
Источник: 24 канал
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