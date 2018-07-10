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Телеканал новин 24 Програми Автотехнології

Як машини навчилися "бачити" навіть у густий туман

Автотехнології 12 Читать новость на русском

Туман – ворог водіїв, бо обмежена видимість, зумовлена цим атмосферним явищем, часто призводить до масштабних дорожніх аварій. Не рідко з трагічними наслідками. Як зарадити цій біді, знайшли вихід дослідники з Массачусетського технологічного інституту: вони навчили лідар "бачити" навіть крізь щільний туман.

Більше – дивіться у відео.

Теги: Автотехнології Авто
Джерело: 24 канал
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