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      Как Медведчука показывают российскому зрителю

      60 Читати новину українською
      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / euromedia24.com

      Виктор Медведчук для России как был, так и остается кумом Путина, и, соответственно, этот статус дает ему очень много возможностей. Потому что сейчас президент России публично встречается только с одним украинским политиком – это Медведчук.

      Если говорить о телевизионном образе Медведчука, то его не так уж много на российском телевидении. Об этом в эфире 24 канала заявил собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

      Читайте также: Медведчук больше не будет переговорщиком от Украины с Россией относительно Донбасса

      "Медведчука показывают в программах, он говорит приятные для русского уха вещи. Также его можно увидеть на телевидении у президента РФ, как например, в конце 2017 года, когда была достигнута договоренность о последнем обмене военнопленными", – добавил Цымбалюк.

      Что делает Медведчук для Путина

      Корреспондент сообщил, что Медведчук в полный голос, имея два телеканала, на всю Украину провозглашает российский порядок дня в украинском информационном пространстве.

      Что озвучивает Медведчук:

      1. Якобы в Украине гражданская война.
      2. Что "Крым Наш", то есть российский.
      3. Пока кроме Медведчука так громко о федерализации Украины в государстве никто не говорит. И эта тема важна для Кремля.
      4. В вопросах церкви позиция Медведчука и Путина идентична.

      "После нападения Российской Федерации на Украину в нашем государстве продолжают распространять пагубные тезисы, которые фактически угрожают существованию украинского государства. Такие результаты не дают назвать Медведчука неудачником", – утверждал корреспондент Цимбалюк.

      Сегодня неудачник, а через несколько месяцев это же самое он может говорить уже с трибуны Верховной Рады,
      – заявил Цимбалюк.

      Корреспондент УНИАН в России рассказал о задачах Медведчука. В Кремле нет иллюзий, что завтра вся Украина признает оккупацию Крыма, или "гражданский" конфликт на Донбассе. Однако, если эти тезисы повторяются из года в год, то это уже будет иметь свои результаты.

      Путін та Медведчук
      Путин и Медведчук

      "В украинском обществе очень часто можно было услышать тезис, что это Порошенко зарабатывал на войне, а сейчас это же самое будут говорить и о Зеленском. Будут утверждать, что это Украина не хочет прекращать военные действия и не хочет мира, а российская сторона фактически вообще выводится из обсуждения", – рассказал Цымбалюк.

      blog_ava
      Россия в Украине: как Медведчук влияет на Украину и помогает Порошенко и Путину
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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Путин Виктор Медведчук СМИ Журналисты
      Источник: 24 канал
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