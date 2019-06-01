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      Як Медведчука показують російському глядачеві

      58 Читать новость на русском
      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / euromedia24.com

      Віктор Медведчук для Росії, як був так і залишається кумом Путіна й відповідно цей статус дає йому дуже багато можливостей. Тому що наразі президент Росії зустрічається публічно тільки з одним українським політиком – це Медведчук.

      Якщо говорити про телевізійний образ Медведчука, то його не так вже багато на російському телебаченні. Про це в ефірі 24 каналу заявив власний кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.

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      "Медведчука показують в програмах, де він говорить приємні для російського вуха речі. Також його можна побачити на телебаченні біля президента РФ, як наприклад, наприкінці 2017 року, коли була досягнута домовленість про останній обмін військовополоненими", – додав Цимбалюк.

      Що робить Медведчук для Путіна

      Кореспондент повідомив, що Медведчук в повний голос, маючи два телеканали, на всю Україну проголошує російський порядок денний в українському інформаційному просторі.

      Що озвучує Медведчук:

      1. Начебто в Україні громадянська війна.
      2. Що "Крим Наш", а тобто російський.
      3. Наразі окрім Медведчука так голосно про федералізацію України в державі ніхто не говорить. І ця тема важлива для Кремля.
      4. В питаннях церкви позиція Медведчука та Путіна ідентична.

      "Після нападу Російської Федерації на Україну в нашій державі далі продовжують поширювати згубні тези, які фактично загрожують існуванню української держави. Такі результати не дають назвати Медведчука невдахою", – стверджував кореспондент Цимбалюк.

      Сьогодні невдаха, а через декілька місяців це ж саме він може говорити вже з трибуни Верховної Ради,
      – заявив Цимбалюк.

      Кореспондент УНІАН у Росії розповів про завдання Медведчука. В Кремлі немає ілюзій, що завтра вся Україна визнає окупацію Криму, або "громадянський" конфлікт на Донбасі. Проте, якщо ці тези повторюються з року в рік, то це вже матиме свої результати.

      Путін та Медведчук
      Путін та Медведчук

      "В українському суспільстві дуже часто можна було почути тезу, що це Порошенко заробляв на війні, а зараз це ж саме будуть говорити й про Зеленського. Стверджуватимуть, що це Україна не хоче припиняти військові дії та не прагне миру, а російська сторона фактично взагалі виводиться з обговорення", – розповів Цимбалюк.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Путін Віктор Медведчук ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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