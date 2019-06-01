Як Медведчука показують російському глядачеві
Віктор Медведчук для Росії, як був так і залишається кумом Путіна й відповідно цей статус дає йому дуже багато можливостей. Тому що наразі президент Росії зустрічається публічно тільки з одним українським політиком – це Медведчук.
Якщо говорити про телевізійний образ Медведчука, то його не так вже багато на російському телебаченні. Про це в ефірі 24 каналу заявив власний кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.
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"Медведчука показують в програмах, де він говорить приємні для російського вуха речі. Також його можна побачити на телебаченні біля президента РФ, як наприклад, наприкінці 2017 року, коли була досягнута домовленість про останній обмін військовополоненими", – додав Цимбалюк.
Що робить Медведчук для Путіна
Кореспондент повідомив, що Медведчук в повний голос, маючи два телеканали, на всю Україну проголошує російський порядок денний в українському інформаційному просторі.
Що озвучує Медведчук:
- Начебто в Україні громадянська війна.
- Що "Крим Наш", а тобто російський.
- Наразі окрім Медведчука так голосно про федералізацію України в державі ніхто не говорить. І ця тема важлива для Кремля.
- В питаннях церкви позиція Медведчука та Путіна ідентична.
"Після нападу Російської Федерації на Україну в нашій державі далі продовжують поширювати згубні тези, які фактично загрожують існуванню української держави. Такі результати не дають назвати Медведчука невдахою", – стверджував кореспондент Цимбалюк.
Сьогодні невдаха, а через декілька місяців це ж саме він може говорити вже з трибуни Верховної Ради,
– заявив Цимбалюк.
Кореспондент УНІАН у Росії розповів про завдання Медведчука. В Кремлі немає ілюзій, що завтра вся Україна визнає окупацію Криму, або "громадянський" конфлікт на Донбасі. Проте, якщо ці тези повторюються з року в рік, то це вже матиме свої результати.
Путін та Медведчук
"В українському суспільстві дуже часто можна було почути тезу, що це Порошенко заробляв на війні, а зараз це ж саме будуть говорити й про Зеленського. Стверджуватимуть, що це Україна не хоче припиняти військові дії та не прагне миру, а російська сторона фактично взагалі виводиться з обговорення", – розповів Цимбалюк.
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