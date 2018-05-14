14:07
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как местные выживают в разделенном пополам поселке Зайцево: видео

343 Читати новину українською

Обострение на линии соприкосновения продолжается. Одной из самых горячих точек остаются окраины оккупированной Горловки. Поселок Зайцево, что под Горловкой, уже несколько лет в эпицентре войны.

В поселке нет целых домов, полторы сотни мирных людей, которые остались, выживают как могут. Радуются, что последние полгода сюда приезжает мобильное отделение Сбербанка. Однако жить все равно практически нереально. Жительница поселка держалась до последнего, и сегодня продает на мясокомбинат всех своих коров. Говорит, что их страшно выгонять на пастбище, ведь стреляют даже днем, а обычные поля превратились в минные.

Уже месяц здесь усиленные обстрелы. И они не прекращаются. Подтверждают это и военные: враг бьет со ствольной артиллерии просто по гражданским домам, там, где нет ВСУ.

Практически каждые 2-3 дня работает артиллерия. Бьют по селу, по гражданскому населению,
– рассказал военнослужащий ВСУ Юрист.

Российско-террористические войска обстреливают Зайцево просто из жилых кварталов оккупированной ими Горловки. Только сегодня в поселке восстановили электроснабжение. Вчера ЛЭП в очередной раз перебили террористы. Враг использует весь спектр оружия. Когда обстрелы затихают, бойцы слушают, как пророссийские боевики перемещают запрещенную технику.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сегодня, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 128
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сегодня, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 840
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сегодня, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1513
Один паспорт добре, а два – краще?
14 мая, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4550
Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
14 мая, 21:01 Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
Тетяна Бучок 4513
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук