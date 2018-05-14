Как местные выживают в разделенном пополам поселке Зайцево: видео

Обострение на линии соприкосновения продолжается. Одной из самых горячих точек остаются окраины оккупированной Горловки. Поселок Зайцево, что под Горловкой, уже несколько лет в эпицентре войны.

В поселке нет целых домов, полторы сотни мирных людей, которые остались, выживают как могут. Радуются, что последние полгода сюда приезжает мобильное отделение Сбербанка. Однако жить все равно практически нереально. Жительница поселка держалась до последнего, и сегодня продает на мясокомбинат всех своих коров. Говорит, что их страшно выгонять на пастбище, ведь стреляют даже днем, а обычные поля превратились в минные.

Уже месяц здесь усиленные обстрелы. И они не прекращаются. Подтверждают это и военные: враг бьет со ствольной артиллерии просто по гражданским домам, там, где нет ВСУ.

Практически каждые 2-3 дня работает артиллерия. Бьют по селу, по гражданскому населению,

– рассказал военнослужащий ВСУ Юрист.

Российско-террористические войска обстреливают Зайцево просто из жилых кварталов оккупированной ими Горловки. Только сегодня в поселке восстановили электроснабжение. Вчера ЛЭП в очередной раз перебили террористы. Враг использует весь спектр оружия. Когда обстрелы затихают, бойцы слушают, как пророссийские боевики перемещают запрещенную технику.

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