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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як жителі Зайцевого виживають у розділеному навпіл селищі: відео

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Загострення на лінії зіткнення тривають. Однією з найгарячіших точок залишаються околиці окупованої Горлівки. Селище Зайцеве, що під Горлівкою, вже декілька років у епіцентрі війни.

У селищі немає цілих будинків, півтори сотні мирних людей, які залишились, виживають як можуть. Радіють, що останні півроку сюди приїздить мобільне відділення Ощадбанку. Проте жити все одно практично нереально.

Жителька селища трималась до останнього, та сьогодні продає на м'ясокомбінат всіх своїх корів. Говорить, що їх страшно виганяти на пасовище, адже стріляють навіть вдень, а звичайні поля перетворились на мінні.

Вже місяць тут посилені обстріли. І вони не припиняються. Підтверджують це і військові: ворог б'є зі ствольної артилерії просто по цивільних оселях, там, де немає ЗСУ.

Практично кожних 2-3 дні працює артилерія. Б'ють по селу, по цивільному населенню,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Юрист.

Російсько-терористичні війська обстрілюють Зайцеве просто із житлових кварталів окупованої ними Горлівки. Тільки сьогодні у селищі відновили електропостачання. Вчора ЛЕП вчергове перебили терористи. Ворог використовує весь спектр зброї. Коли обстріли затихають, бійці слухають, як проросійські бойовики переміщують заборонену техніку. 

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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