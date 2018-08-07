Как место проживания связано с инфарктом: неожиданные данные

Проживание рядом с оживленными трассами может стать серьезным фактором сердечных заболеваний. Ведь автомобильные выбросы имеют большое влияние на форму и размер сердца.

Об этом заявили ученые из Университета королевы Марии в Лондоне совместно с исследователями Оксфордского университета, передает Мedikforum.

По их словам, влияние выхлопных газов с шоссе вблизи от места проживания намного выше, чем считалось ранее. Риск страдать от проблем сердца могут спровоцировать даже безопасные уровни автомобильных выбросов.

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Ученые просканировали сердца в 4 тысяч человек, которые были сопоставлены с данными о месте их проживания. У тех, кто живет неподалеку от большого шоссе, имелись признаки сбоя в работе сердца.

Чем оживленнее автомобильное движение на трассе – тем более выраженными оказывались тревожные симптомы.

Значительные изменения в структуре сердца также наблюдались у людей, живущих в условиях относительно низкого уровня воздействия загрязнения воздуха из расположенных неподалеку трасс.

Как выяснили исследователи, именно влияние частиц PM2.5 из автомобильных выбросов имеет негативное влияние на сердце – они способствуют увеличению камер сердечной мышцы.

Такое увеличение приводит к тому, что миокард теряет способность нормально прокачивать кровь по телу, что и увеличивает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности или смерти.

Что такое инфаркт?

Это вид локального омертвения тканей органа, возникающий вследствие внезапного (острого) нарушения местного кровообращения: тромбоз, эмболия, спазм сосудов, резкое снижение артериального давления и др.

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