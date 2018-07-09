17:20
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как Мининформполитики будет популяризировать украинскую армию

19 Читати новину українською
Мининформполитики повышает престиж украинской армии
Мининформполитики повышает престиж украинской армии / 24 канал

Мининформполитики презентовало новую волну коммуникационной кампании "Я АРМИЯ" и поделилось планами по популяризации Вооруженных сил Украины.

Коммуникационный проект "Я АРМИЯ" содержит тематические видеоролики и печатные плакаты победителей конкурса "Помоги армии плакатом". Он призван повышать престиж украинской армии.

Смотрите видео:

 

Ролики запущены на всех телеканалах, в сети Интернет, а также обращаемся к сетям кинотеатров, чтобы они приобщались. Наружная реклама "Я АРМИЯ" уже висит. Рассчитываем, что будут новые работы на сентябрь-октябрь,
– сообщил госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко.

Главный редактор издания "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов сообщил о том, что редакция в свое время объявила конкурс "Помоги армии плакатом", потому что хотела найти действительно качественные фото, которые отражали реальность и поддерживали моральный дух воинов.

"Мы очень хотели найти людей, которые готовы подарить армии качественный плакат, не канцелярщину, не отвлеченно патриотическую с вышивками и калиной картинку, а действительно качественную полиграфическую продукцию. Считаю, что нам это удалось. Мы благодарны тем, кто присылал нам свои работы, а также Мининформполитики за то, что оно запустит эти плакаты по военкоматам", – сказал Трегубов.


Вот такие плакаты распространят в военкоматах и воинских частях Украины


Уже напечатано более 600 плакатов


Их могут распространить и в кинотеатрах

В формате коммуникационной кампании уже напечатали более 600 плакатов, которые разместят по военкоматам и воинским частям Киева, а впоследствии – и всего государства.

Солдаты и офицеры – это те люди, которые должны чувствовать себя элитой. Должны показать, что они не просто так сидят на Востоке, не просто так нас защищают. Хотим, чтобы эти вдохновляющие фото были повсюду,
– сказал Биденко.

По его словам, уже пришли письма от Генштаба на десятки тысяч заказов на эту продукцию. Кроме того, Мининформполитики сообщил, что поддерживает издание и продвижение книг, авторы которых – солдаты.

"Мы выдали уже достаточно много мемуаров от солдат. Отправляем на восток людям, которые там живут, в воинские части и по всей Украине. Важно, чтобы эти книги люди тоже видели и читали", – заключил Биденко.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
87
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук