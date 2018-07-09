Как Мининформполитики будет популяризировать украинскую армию

Мининформполитики презентовало новую волну коммуникационной кампании "Я АРМИЯ" и поделилось планами по популяризации Вооруженных сил Украины.

Коммуникационный проект "Я АРМИЯ" содержит тематические видеоролики и печатные плакаты победителей конкурса "Помоги армии плакатом". Он призван повышать престиж украинской армии.



Смотрите видео:

Ролики запущены на всех телеканалах, в сети Интернет, а также обращаемся к сетям кинотеатров, чтобы они приобщались. Наружная реклама "Я АРМИЯ" уже висит. Рассчитываем, что будут новые работы на сентябрь-октябрь,

– сообщил госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко.

Главный редактор издания "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов сообщил о том, что редакция в свое время объявила конкурс "Помоги армии плакатом", потому что хотела найти действительно качественные фото, которые отражали реальность и поддерживали моральный дух воинов.



"Мы очень хотели найти людей, которые готовы подарить армии качественный плакат, не канцелярщину, не отвлеченно патриотическую с вышивками и калиной картинку, а действительно качественную полиграфическую продукцию. Считаю, что нам это удалось. Мы благодарны тем, кто присылал нам свои работы, а также Мининформполитики за то, что оно запустит эти плакаты по военкоматам", – сказал Трегубов.



Вот такие плакаты распространят в военкоматах и воинских частях Украины





Уже напечатано более 600 плакатов



Их могут распространить и в кинотеатрах

В формате коммуникационной кампании уже напечатали более 600 плакатов, которые разместят по военкоматам и воинским частям Киева, а впоследствии – и всего государства.

Солдаты и офицеры – это те люди, которые должны чувствовать себя элитой. Должны показать, что они не просто так сидят на Востоке, не просто так нас защищают. Хотим, чтобы эти вдохновляющие фото были повсюду,

– сказал Биденко.

По его словам, уже пришли письма от Генштаба на десятки тысяч заказов на эту продукцию. Кроме того, Мининформполитики сообщил, что поддерживает издание и продвижение книг, авторы которых – солдаты.



"Мы выдали уже достаточно много мемуаров от солдат. Отправляем на восток людям, которые там живут, в воинские части и по всей Украине. Важно, чтобы эти книги люди тоже видели и читали", – заключил Биденко.