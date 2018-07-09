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Як Мінінформполітики популяризуватиме українську армію

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Мінінформполітики підвищує престиж української армії
Мінінформполітики підвищує престиж української армії / 24 канал

Мінінформполітики презентувало нову хвилю комунікаційної кампанії "Я АРМІЯ" та поділилось планами щодо популяризації Збройних сил України.

Комунікаційний проект "Я АРМІЯ" містить тематичні відеоролики і друковані плакати переможців конкурсу "Допоможи війську плакатом". Він покликаний підвищувати престиж української армії.

Дивіться відео:

Ролики запущені на всіх телеканалах, у мережі Інтернет, а також звертаємося до мереж кінотеатрів, щоб вони долучались. Зовнішня реклама "Я АРМІЯ" вже висить. Розраховуємо, що будуть нові роботи на вересень-жовтень,
 повідомив держсекретар Мінінформполітики Артем Біденко.

Головний редактор видання "Петро і Мазепа" Віктор Трегубов повідомив про те, що редакція свого часу оголосила конкурс "Допоможи війську плакатом", бо хотіла знайти дійсно якісні фото, які б відображали реальність та підтримували моральний дух воїнів.

"Ми дуже хотіли знайти людей, які готові подарувати війську якісний плакат, не канцелярщину, не абстрактно патріотичну з вишиванками і калиною картинку, а дійсно якісну поліграфічну продукцію. Вважаю, що нам це вдалося. Ми вдячні тим, хто надсилав нам свої роботи, а також Мінінформполітики за те, що воно запустить ці плакати по військкоматах", – сказав Трегубов.


Ось такі плакати поширять у військоматах та військових частинах України


Вже видруковано понад 600 плакатів


Їх можуть поширити і в кінотеатрах 

У форматі комунікаційної кампанії вже надрукували понад 600 плакатів, які розмістять по військкоматах та військових частинах Києва, а згодом – і всієї держави.

Солдати і офіцери – це ті люди, які мають почуватися елітою. Маємо показати, що вони не просто так сидять на Сході, не просто так нас захищають. Хочемо, щоб ці надихаючі фото були всюди,
– сказав Біденко.

За його словами, вже прийшли листи від Генштабу на десятки тисяч замовлень на цю продукцію. Окрім того, Мінінформ політики повідомило, що підтримує видання і просування книг, автори яких – солдати.

"Ми видали вже досить багато мемуарів від солдатів. Відправляємо на Схід людям, які там живуть, у військові частини і по всій Україні. Важливо, щоб ці книжки люди теж бачили і читали", – завершив Біденко.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Збройні Сили України Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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