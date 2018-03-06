Как Минрегионстрой заставляет тысячи архитекторов платить частной монополии

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины создало и утвердило монополию, в которой всех архитекторов Украины направляют повышать квалификацию в одну частную фирму.

Об этом говорится в расследовании Надежды Бурдей для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

В официальный реестр внесено более 29 тысяч архитекторов, инженеров, проектировщиков и экспертов в строительной отрасли, с квалификационными сертификатами. Такие сертификаты позволяют заниматься архитектурным и инженерным проектированием. Однако, многие из них обозначены как "нарушители требований ст. 17": проекты этих архитекторов строительная инспекция не будет принимать. Фактически, они не имеют права работать.

По статье 17 закона "Об архитектурной деятельности" архитекторы, инженеры и эксперты должны каждые пять лет проходить курсы повышения квалификации. Первые сертификаты украинские архитекторы получили в 2012 году, поэтому первые курсы должны были пройти в 2017 году. Те, кто не прошел курсы – в настоящее время среди нарушителей. Также среди нарушителей оказались и те, кто прошел курсы в высших учебных заведениях.

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Однако Кабмин и Минрегионстрой создали систему, в которой повышать квалификацию можно только в определенных частных фирмах.

В 2011 году Кабмин постановил Минрегионстрою создать Аттестационную архитектурно-строительную комиссию для аттестации архитекторов. В 2014 министерство передало функцию аттестации четырем общественным организациям. По одной на каждый вид деятельности (архитекторы, инженеры, проектировщики, эксперты).

Таким "аттестатом" для архитекторов определили Национальный союз архитекторов Украины. В том же году на сайте союза появилась требование президента союза Владимира Гусакова проходить подготовку к аттестации и саму аттестацию только в его организации:

ООО "Учебно-экспертный центр НСАУ" проводит подготовку к профессиональной аттестации архитекторов. Деятельность других организаций, предлагающих услуги по прохождению профессиональной аттестации и предоставления сертификатов, является незаконной. Соучредителем ООО "Учебно-экспертный центр НСАУ" является сам Союз архитекторов, а конечным бенефициарным собственником – Владимир Гусаков.

А в 2017 году Союз архитекторов решил расширить свой образовательный бизнес – и монополизировал не только право на аттестацию, но и на курсы повышения квалификации. Архитекторы отмечают, что курсы повышения квалификации – это многодневное знакомство с обновлениями в нормативной базе, за которым практикующие специалисты и так следят.

Однако Союз просто не принимает свидетельство об окончании подобных курсов в профильных вузах. В то же время курсы, которые проводит созданная общественной организацией компания – организованы в помещении того самого вуза, а преподают на них те же преподаватели. Вот только организованы они становятся втрое дороже: стоимость трехдневного курса достигает 10 тысяч гривен.

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При численности аттестованных специалистов в 29 тысяч человек общая выручка монополистов достигнет свыше 200 миллионов за 5 лет.

Владимир Гусаков признает, что повышение квалификации могли бы проводить и профильные высшие учебные заведения, но только в том случае, если им позволит общество. Союз не позволяет:

– Высшие учебные заведения, они имеют факультеты повышения квалификации. Это Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Харьковский институт, Днепропетровский, Одесский, Львовская политехника. Они имеют лицензии, но, но они могут проводить это, если мы им предоставим такое право, если они будут работать по нашим программам.



– А вы предоставили им на сегодня такое право?



– Нет. Пока что, никому.



– А почему?



– Потому что количество архитекторов, которые продлевают. Оно еще не достаточно большое, чтобы можно было...



– Ну, по сути, у вас сегодня монополия. Я правильно понимаю?



– Где-то так.

Союз отправляет архитекторов в компанию "Учебно-экспертный центр НСАУ", соучредителем которой является сам союз, а конечным бенефициаром сам Владимир Гусаков.

Похожая ситуация с тремя другими профилями аттестованных лиц, их также направляют в одну частную фирму:

Инженеров-проектировщиков отправляют в "Гильдию проектировщиков в строительстве", а она – в ООО "НМЦ "Инжиниринг".

Экспертов - в "Ассоциацию экспертов строительной отрасли", а она – в ООО "ЕКОЕНЕРГОТЕХПРОЕКТ"

Инженеров технического надзора – в "Гильдию инженеров технического надзора за строительством объектов архитектуры" , а она до – ПОГ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР".

Заместитель министра Минрегионстроя Лев Працхаладзе планирует разрушить монополию на образование. Чиновник уверяет, что сейчас министерство занимается решением этой проблемы:

У нас вопрос возникает, поскольку нет альтернативы. Поэтому сегодня мы хотим эту систему поменять. Первое, ну я вам заблаговременно выдаю секреты, регистрационную функцию перенести в министерство и дать возможность, чтобы не одна эксклюзивная организация работала, а чтобы это был рынок и чтобы была конкуренция,

– отметил он.

Пока же министерство планирует, союз организовывает очередные монопольные курсы без всякой альтернативы.