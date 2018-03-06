Як Мінрегіонбуд змушує тисячі архітекторів платити приватній монополії

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України створило і затвердило монополію, у якій всіх архітекторів України направляють підвищувати кваліфікацію в одну приватну фірму.

Про це йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".



До офіційного реєстру внесено понад 29 тисяч архітекторів, інженерів, проектувальників та експертів у будівельній галузі, з кваліфікаційними сертифікатами, внесеними до офіційного реєстру. Такі сертифікати дозволяють займатись архітектурним і інженерним проектуванням. Проте, багато з них позначені як "порушники вимог ст. 17": проекти цих архітекторів будівельна інспекція не прийматиме. Фактично, вони не мають права працювати.

За статтею 17 закону "Про архітектурну діяльність" архітектори, інженери та експерти повинні щоп'ять років проходити курси підвищення кваліфікації. Перші сертифікати українські архітектори отримали у 2012 році, тож перші курси мали пройти у 2017 році. Ті, хто не пройшов курси – нині серед порушників. Також серед порушників опинилися і ті, хто пройшов курси у вищих навчальних закладах.

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Проте Кабмін та Мінрегіонбуд створив систему, у якій підвищувати кваліфікацію можна тільки у визначених приватних фірмах.





У 2011 році Кабмін постановив Мінрегіонбуду створити Атестаційну архітектурно-будівельну комісію для атестації архітекторів. У 2014 міністерство передало функцію атестації чотирьом громадським організаціям. ПО одній на кожен вид діяльності (архітектори, інженери, проектувальники, експерти).



Таким "атестатом" для архітекторів визначили Національну спілку архітекторів України. Того ж року на сайті спілки з’явилась вимога президента спілки Володимира Гусакова проходити підготовку до атестації та саму атестацію тільки в його організації:



ТОВ "Навчально-експертний центр НСАУ" проводить підготовку до професійної атестації архітекторів. Діяльність інших організацій, що пропонують послуги з проходження професійної атестації та надання сертифікатів є незаконними. Співзасновником ТОВ "Навчально-експертний центр НСАУ" є сама Спілка архітекторів, а кінцевим бенефіціарним власником – Володимир Гусаков.



А у 2017 році Спілка архітекторів вирішила розширити свій освітній бізнес – й монополізувала не тільки право на атестацію, а й на курси підвищення кваліфікації. Архітектори зазначають, що курси підвищення кваліфікації це кількаденне знайомство з оновленнями у нормативній базі, за якими практикуючі спеціалісти і так слідкують.



Проте Спілка просто не приймає свідоцтво про закінчення подібних курсів у профільних вишах. Водночас курси, які проводить створена громадською організацією компанія – організовані у приміщенні того самого вишу, а викладають на них ті самі викладачі. От тільки організовані ГО вони стають втричі дорожчими: вартість триденного курсу сягає 10 тисяч гривень.

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При чисельності атестованих спеціалістів у 29 тисяч осіб, загальний виторг монополістів сягатиме понад 200 мільйонів за 5 років.





Володимир Гусаков визнає, що підвищення кваліфікації могли б проводити й профільні вищі навчальні заклади, але тільки у тому випадку, якщо їм дозволить спілка. Спілка не дозволяє:

– Вищі навчальні заклади, вони мають факультети підвищення кваліфікації. Це Київський національний університет будівництва та архітектури, Харківський інститут, Дніпропетровський, Одеський, Львівська політехніка. Вони мають ліцензії, але, але вони можуть проводити це, якщо ми їм надамо таке право, якщо вони будуть працювати по наших програмах.



– А ви надали їм на сьогодні таке право?



– Ні. Поки що, нікому.



– А чому?



– Тому що кількість архітекторів, які подовжують. Вона ще не достатньо велика, щоб можна було...



– Ну, по суті, у вас сьогодні монополія. Я правильно розумію?



– Десь так.

Спілка відправляє архітекторів до компанії "Навчально-експертний центр НСАУ", співзасновником якої є сама спілка, а кінцевим бенефіціаром сам Володимир Гусаков.



Схожа ситуація із трьома іншими профілями атестованих осіб, їх також направляють до однієї приватної фірми:



Інженерів-проектувальників відправляють до "Гільдії проектувальників у будівництві", а вона – до ТОВ "НМЦ "Інжиніринг".



Експертів - до "Асоціації експертів будівельної галузі", а вона – до ТОВ "ЕКОЕНЕРГОТЕХПРОЕКТ"



Інженерів технічного нагляду – до "Гільдії інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури" , а вона до – ПОГ "ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР".



Заступник міністра Мінрегіонбуду Лев Працхаладзе планує зруйнувати монополію на освіту. Чиновник запевняє, що нині міністерство саме займається вирішенням цієї проблеми:

У нас питання виникає, оскільки немає альтернативи. Тому сьогодні ми хочемо цю систему поміняти. Перше, ну я вам завчасно видаю секрети, що реєстраційну функцію перенести в міністерство і дати можливість, щоб не одна ексклюзивна організація працювала, а щоб це був ринок і щоб була конкуренція,

– зазначив він.

Наразі ж міністерство планує, спілка організовує чергові монопольні курси без жодної альтернативи.