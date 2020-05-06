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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Павел Ковтонюк
      Заместитель министра здравоохранения с 2016 по 2019 годы

      Как Минздрав хочет "исправить" реформу?

      -
      Почему нельзя менять второй этап медреформы?
      Почему нельзя менять второй этап медреформы? / powers-santola

      Министерство здравоохранения с 1 июня меняет финансирования медицинских учреждений. Это останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля. Что это означает для действительно эффективных больниц?

      Туберкульозна лікарня А, місто Одеса. У попередні роки провели реорганізацію туберкульозної служби та перейшли на лікування за сучасними стандартами. Мають багато пацієнтів. Працюють ефективно.

      Зверніть увагу! Стоп медреформі: хто заплатить за цю помилку влади

      Собівартість одного випадку – 9 373 грн.

      Туберкульозна лікарня В, місто Чернігів. Не проводили реорганізацію туберкульозної служби, лікують "по-старінке". Жахливі умови перебування пацієнтів. Роздутий штат працівників. Мале навантаження: на 1 лікаря припадає 9 пацієнтів на рік.

      Собівартість одного випадку – 115 000 грн.

      Як було до реформи: медики в обох лікарнях мають однакові ставки. Лікарні отримують однакову суму коштів на свої ліжко-місця. Їм не вигідно лікувати краще, їм вигідно мати багато ліжко-місць. Але Одеська лікарня все-таки намагається лікувати як треба. А Чернігівській – все одно.

      Починається реформа і НСЗУ починає платити за реально надані послуги. Тариф за пролікований випадок – 20 663 гривні.

      Лікарня А одразу отримує відчутно більше. Вони лікують багато пацієнтів, більш якісно і з меншою собівартістю. Вони піднімуть зарплати медикам і будуть розвивати лікарню. Пацієнтів будуть лікувати більш якісно.

      Лікарня В отримує відчутно менше. Це нарешті дає "чарівний пендель" місцевій владі, щоб вона провела реорганізацію туберкульозної служби як в Одесі. Через один-два роки там теж стане нормальна лікарня.

      Але тут приходить МОЗ і "виправляє помилки" в реформі. Для цього він забирає гроші у лікарні А і передає їх лікарні В. Бо в медіа негатив. Лікарі лікарні В (ті, в яких по 9 пацієнтів на рік) під загрозою скорочення.

      Після "виправлення помилок". Лікарні А не вистачає грошей. Через несправедливо мале фінансування. Лікарні В також не вистачає грошей. Через недолуге керівництво.

      До теми: МОЗ "згортає" другий етап медреформи, або Все стане стабільно погано

      Ні одна, ні друга не мають причин щось робити краще. Перша: навіщо це їй? Зробиш краще, ще й заплатиш за це. Друга: навіщо це їй? Нічого не робиш – все одно платять.

      Всі в однакових умовах. Однаково поганих. Зате на день медика може премію дадуть.

      А пацієнт? Пацієнт закриває рот і далі отримує свою "безоплатну медичну допомогу".

      Автор: Павел Ковтонюк
      Теги: Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа Новости Украины Публикации Новости политики
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