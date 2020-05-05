12:34
5 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
      БЛОГ Павло Ковтонюк
      Заступник міністра охорони здоров'я з 2016 по 2019 роки

      МОЗ "згортає" другий етап медреформи, або Все стане стабільно погано

      -
      Степанов блокує медичну реформу
      Степанов блокує медичну реформу / accemedin

      Після рішучої перемоги над коронавірусом Міністерство охорони здоров'я взялося за згортання другого етапу медичної реформи.

      План буде простий – повернути бюджетну "зрівняйлівку" замість принципу "гроші за послугу".

      Читайте також: МОЗ блокує другий етап медичної реформи

      Привід – медійний негатив через те, що частина лікарень почали отримувати менше фінансування, коли гроші "пішли за пацієнтом" і виплачуються за реально зроблені послуги.

      За формою це буде нова система. За змістом – стара.

      Національна служба здоров'я залишиться. Але вона навряд чи погодиться з таким підходом. Тому для неї готують екстрену заміну керівника.

      "Ми проводимо аудит й напрацювали низку рішень...Щоб не було руйнування, звільнення працівників та в жодному разі – закриття лікарень. Такі завдання мені ставив в тому числі й глава держави" – сказав міністр Максим Степанов.

      Перекладу для вас: ми зупинимо реформу і законсервуємо систему як була.

      Звичайно, це не вирішить ні проблем лікарень, ні особливо проблем пацієнтів. Але вирішить проблеми міністра. Головна проблема – восени місцеві вибори. Саме тому "в тому числі й глава держави" доручив.

      Тут же і "напрацювали низку рішень". Перше рішення у "низці" – вернути все взад (а насправді – в зад).

      Тобто забрати кошти у понад тисячі ефективних лікарень, які підготувалися до реформи. Які надають реальну допомогу людям, і тому заробили більше грошей після квітня.

      Наприклад, заберуть у пологового будинку номер 1 в Києві, який завдяки переходу на тарифи НСЗУ почав надавати повністю безоплатні пологи. І передадуть, наприклад, онкодиспансеру у Білій Церкві, який опромінює живих людей апаратом-ровесником Хрущова. Головне – щоб не було закриття лікарень. Принаймні, до місцевих виборів.

      Так виглядає "ефективний" онкодиспансер у Білій Церкві, який отримує гроші від держави… / Фото Павло Ковтонюк

      Заради того, щоб такі заклади продовжували імітувати роботу до осені, постраждають в першу чергу якісні пологові будинки, інфарктні та інсультні центри, сильні міські та районні лікарні.

      Стара добра економічна політика, яка служить політичній економії.

      Що буде далі? А нічого. Все знову стане спокійно та стабільно. Стабільно погано для пацієнтів. Стабільно добре для медичних "еліт". Не буде руйнування, звільнення працівників. Правди і медицини в нас теж і далі не буде.

      Автор: Павло Ковтонюк
      Теги: Новини політики Новини України Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Медична реформа Публікації Лікарня Максим Степанов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Коломойський чи народ України: чиї інтереси переможуть у Раді
      сьогодні , 12:30 Коломойський чи народ України: чиї інтереси переможуть у Раді
      Віталій Шабунін
      Антиукраїнська мрія Путіна розвалюється з тріском
      сьогодні , 08:40 Антиукраїнська мрія Путіна розвалюється з тріском
      Віталій Портников