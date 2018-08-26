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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Как мир воспринял смерть Джона Маккейна: видео

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Слова соболезнования в адрес семьи сенатора Маккейна уже звучат как в США, так и за пределами его родины. Про первую реакцию мира на смерть великого человека – смотрите далее.

В 1960-х годах молодой патриот США Джон Маккейн пошел воевать во Вьетнам. Несколько раз ему удалось избежать смерти, зато он попал в плен, где провел 6 лет. После возвращения домой Маккейн ушел в политику. Среди прочего занимался нормализацией отношений США с Вьетнамом.

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"Это печальный день, и я хочу выразить свои соболезнования его семье, он был среди тех американцев, которые поддерживают Вьетнам в нормализации отношений с США, а также боролись за мир во многих странах, включая Вьетнам", – отметил житель города Ханой.

маккейн

Память Маккейна чтут во Вьетнаме

Узнав о смерти Маккейна, рядовые жители города Ханой во Вьетнаме направляются к его мемориалу. Там написано: "26 октября 1967 года захватили пилота Джона Маккейна, командира-лейтенанта американской авиации".

Мне очень жаль. Вьетнамцам Джон Маккейн был не только товарищем в решении послевоенных вопросов, но и просто другом. Это огромная потеря, поскольку он сделал большой вклад в отношения между Вьетнамом и США,
– заявила жительница города Ханой.

В США офицеры отдают дань умершему сенатору – погребальный кортеж Маккейна офицеры встречают военным приветствием.

Американские коллеги Маккейна также отдали должное сенатору.

Увидеть добро в своих противниках – это именно то, что, особенно в наши дни, мы могли бы делать чаще. Это урок, которому он научил нас всех,
– подчеркнул сенатор Джефф Флейк.

Тысячи граждан со всего мира выражают свои соболезнования в социальных сетях. Одна из первых сделала пост про отца дочь Маккейна, Меган.

маккейн

Во Вьетнаме установлен мемориал Джону Маккейну

Писатель Стивен Кинг в Twitter упомянул лучший, по его мнению момент, когда в 2008 году на встрече Маккейн вступился за своего политического конкурента Барака Обаму, сказав, – цитирую: "Он достойный семейный человек, гражданин, с которым у меня просто разногласия".

Именно этот эпизод, как проявление силы и тактичности, вспоминают и другие американцы. Добавляя, что мир потерял великого человека. Премьер-министр Канады написал, что Джон Маккейн вдохновлял миллионы.

Теги: Новости США Джон Маккейн Потери
Источник: 24 канал
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