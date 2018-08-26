Як світ сприйняв смерть Джона Маккейна: відео

Слова співчуття на адресу родини сенатора Маккейна вже звучать, як у США, так і за межами його батьківщини. Про першу реакцію світу на смерть великої людини – дивіться далі.

У 1960-х роках молодий патріот США Джон Маккейн пішов воювати у В'єтнам. Декілька разів йому вдалося уникнути смерті, натомість він потрапив у полон, де провів 6 років. Після повернення додому Маккейн пішов у політику. Серед іншого займався нормалізацією відносин США з В'єтнамом.

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"Це сумний день, і я хочу виразити свої співчуття його родині, він був серед тих американців, які підтримують В'єтнам у нормалізації відносин з США, а також боролися за мир у багатьох країнах, включаючи В'єтнам", – зазначив мешканець міста Ханой.



Пам'ять Маккейна вшановують у В'єтнамі

Дізнавшись про смерть Маккейна, пересічні мешканці міста Ханой у В'єтнамі прямують до його меморіалу. Там написано: "26 жовтня 1967 року захопили пілота Джона Маккейна, командира-лейтенанта американської авіації".

Мені дуже шкода. В'єтнамцям Джон Маккейн був не лише товаришем у вирішенні післявоєнних питань, але і просто другом. Це величезна втрата, оскільки він зробив великий внесок у відносини між В'єтнамом та США,

– заявила мешканка міста Ханой.

У США офіцери віддають шану померлому сенатору – поховальний кортеж Маккейна офіцери зустрічають військовим привітанням.

Американські колеги Маккейна також віддали належне сенаторові.

Побачити добро у своїх супротивників, це саме те, що, особливо в наші дні. ми могли би робити так частіше. Це урок, якому він навчив нас усіх,

– наголосив сенатор Джефф Флейк.

Тисячі громадян з усього світу висловлюють свої співчуття у соціальних мережах. Одна з перших зробила пост про батька донька Маккейна – Меган.



У В'єтнамі встановлений меморіал Джону Маккейну

Письменник Стівен Кінг у Twitter згадав, найкращий, на його думку момент, коли у 2008 році на зустрічі Маккейн заступився за свого політичного конкурента Барака Обаму, сказавши, – цитую: "Він гідний сімейний чоловік, громадянин, з яким я просто має розбіжності".

Саме цей епізод, як прояв сили та тактовності згадують й інші американці. Додаючи, що світ втратив велику людину. Прем'єр-міністр Канади написав, що Джон Маккейн надихав мільйони.