Помер Джон Маккейн: що сказав його головний ворог Трамп та інші політики США
Політичний істеблішмент Сполучених Штатів Америки відреагував на смерть сенатора Джона Маккейна. Усі висловлюють співчуття його родині.
Раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 25 серпня за київським часом у США помер сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн. Йому був 81 рік.
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У зв’язку з такою подією низка американських політиків висловили слова співчуття.
"Надсилаю мої найглибші співчуття та повагу родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця та молитви – з вами", – зазначив президент США Дональд Трамп.
Також відреагував на трагічну подію й віце-президент країни Майк Пенс.
"Родино сенатора Джона Маккейна, прийміть наші найглибші співчуття. Ми шануємо його прижиттєве служіння нації у військовому та соціальному плані. Будемо молитися за його родину та друзів. Нехай Господь благословить Джона Маккейна", – зазначив він.
Речник Трампа Ден Скавіно зі свого боку наголосив, що у звязку зі смертю Джона Маккейна на Білому домі приспустять прапор США.
Я та Джон Макейн належали до різних поколінь і мали різне соціальне походження, також у нас були суперечки на найвищому політичному рівні. Але попри це, ми сповідували вірність чомусь вищому – ідеали, за які американці та іммігранти боролися, марширували та клали свої життя. Відтак, ми розглядали наші політичні баталії як можливість служити цим ідеалам і поширювати їх світом. Для нас ця країна була місцем, де можливо було все,
– зауважив 44-й президент США Барак Обама.
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Крім того, він підкреслив, що увесь американський істеблішмент перебуває у боргу у Маккейна, та висловив співчуття родині сенатора.
"Моє серце розбито. Мала щастя бути учасницею любовної подорожі цього неймовірного чоловіка упродовж 38 років. Він пішов від нас так само, як він жив – в оточенні людей, яких любив, і у місці, яке цінував найбільше", – констатувала дружина Джона Маккейна Сінді.
Нагадаємо, Джона Маккейна поховають у Аннаполісі (штат Меріленд), а попрощатися з ним до цього можна буде у Вашингтоні (округ Колумбія) та Фініксі (Арізона).