Помер Джон Маккейн: що сказав його головний ворог Трамп та інші політики США

Політичний істеблішмент Сполучених Штатів Америки відреагував на смерть сенатора Джона Маккейна. Усі висловлюють співчуття його родині.

Раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 25 серпня за київським часом у США помер сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн. Йому був 81 рік.

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У зв’язку з такою подією низка американських політиків висловили слова співчуття.

"Надсилаю мої найглибші співчуття та повагу родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця та молитви – з вами", – зазначив президент США Дональд Трамп.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 August 2018

Також відреагував на трагічну подію й віце-президент країни Майк Пенс.

"Родино сенатора Джона Маккейна, прийміть наші найглибші співчуття. Ми шануємо його прижиттєве служіння нації у військовому та соціальному плані. Будемо молитися за його родину та друзів. Нехай Господь благословить Джона Маккейна", – зазначив він.

Karen and I send our deepest condolences to Cindy and the entire McCain family on the passing of Senator John McCain. We honor his lifetime of service to this nation in our military and in public life. His family and friends will be in our prayers. God bless John McCain. — Vice President Mike Pence (@VP) 26 August 2018

Речник Трампа Ден Скавіно зі свого боку наголосив, що у звязку зі смертю Джона Маккейна на Білому домі приспустять прапор США.

This evening, the @WhiteHouse flag has been lowered to half-staff in honor of Senator John McCain... pic.twitter.com/tYdBNK9bA7 — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 26 August 2018

Я та Джон Макейн належали до різних поколінь і мали різне соціальне походження, також у нас були суперечки на найвищому політичному рівні. Але попри це, ми сповідували вірність чомусь вищому – ідеали, за які американці та іммігранти боролися, марширували та клали свої життя. Відтак, ми розглядали наші політичні баталії як можливість служити цим ідеалам і поширювати їх світом. Для нас ця країна була місцем, де можливо було все,

– зауважив 44-й президент США Барак Обама.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26 August 2018

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Крім того, він підкреслив, що увесь американський істеблішмент перебуває у боргу у Маккейна, та висловив співчуття родині сенатора.

"Моє серце розбито. Мала щастя бути учасницею любовної подорожі цього неймовірного чоловіка упродовж 38 років. Він пішов від нас так само, як він жив – в оточенні людей, яких любив, і у місці, яке цінував найбільше", – констатувала дружина Джона Маккейна Сінді.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best. — Cindy McCain (@cindymccain) 26 August 2018

Нагадаємо, Джона Маккейна поховають у Аннаполісі (штат Меріленд), а попрощатися з ним до цього можна буде у Вашингтоні (округ Колумбія) та Фініксі (Арізона).