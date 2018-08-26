"Справжній друг, якого ніким не замінити": реакція України на смерть Маккейна

На сумну звістку про смерть американського сенатора-республіканця Джона Маккейна вже відреагували не лише українські політики, а й пересічні громадяни.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 25 серпня у віці 81 року помер американський сенатор Джон Маккейн. Президент Порошенко висловив свої співчуття на сторінці у Facebook.

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Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі. Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях,

– написав глава держави.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав, що Маккейн був прикладом справжнього принципового політика. Він наголосив, що Україні бракуватиме такого вірного друга.

Ви були справжнім нашим другом і прикладом принципового політика. Україні вас бракуватиме.

Спочивайте з миром, сенаторе Маккейн. pic.twitter.com/zcGR0yUc95 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 серпня 2018 р.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що такого друга, яким для України був Джон Маккейн, – ніким не замінити.

В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 серпня 2018 р.

Українці у соцмережах бурхливо відгукнулися на сумну звістку. Вони висловлюють свої співчуття американцям та пишуть, що сенатор Маккейн був справжнім героєм як у своїй державі, так і в Україні.

Він відстоював інтереси українців інколи більш послідовно, ніж окремі українські політики,

– пишуть люди у соцмережах.

Нагадаємо, 25 серпня у 81-річному віці помер американський сенатор-республіканець Джон Маккейн.