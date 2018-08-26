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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Справжній друг, якого ніким не замінити": реакція України на смерть Маккейна

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Україна відреагувала на сумну звістку про смерть Маккейна
Україна відреагувала на сумну звістку про смерть Маккейна / фото з відкритих джерел

На сумну звістку про смерть американського сенатора-республіканця Джона Маккейна вже відреагували не лише українські політики, а й пересічні громадяни.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 25 серпня у віці 81 року помер американський сенатор Джон Маккейн. Президент Порошенко висловив свої співчуття на сторінці у Facebook.

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Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі. Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях,
– написав глава держави.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав, що Маккейн був прикладом справжнього принципового політика. Він наголосив, що Україні бракуватиме такого вірного друга.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що такого друга, яким для України був Джон Маккейн, – ніким не замінити.

Українці у соцмережах бурхливо відгукнулися на сумну звістку. Вони висловлюють свої співчуття американцям та пишуть, що сенатор Маккейн був справжнім героєм як у своїй державі, так і в Україні.

Він відстоював інтереси українців інколи більш послідовно, ніж окремі українські політики,
– пишуть люди у соцмережах.

Нагадаємо, 25 серпня у 81-річному віці помер американський сенатор-республіканець Джон Маккейн.

Теги: Новини України Новини США Джон Маккейн Втрати Володимир Гройсман Павло Клімкін Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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