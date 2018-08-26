"Настоящий друг, которого никем не заменить": реакция Украины на смерть Маккейна

На печальную весть о смерти американского сенатора-республиканца Джона Маккейна уже отреагировали не только украинские политики, но и рядовые граждане.

Президент Порошенко выразил свои соболезнования на странице в Facebook.

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Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных на Донбассе. Память про Джона Маккейна навсегда останется в наших сердцах,

– написал глава государства.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал, что Маккейн был примером настоящего принципиального политика. Он отметил, что Украине будет не хватать такого верного друга.

Ви були справжнім нашим другом і прикладом принципового політика. Україні вас бракуватиме.

Спочивайте з миром, сенаторе Маккейн. pic.twitter.com/zcGR0yUc95 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 серпня 2018 р.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что такого друга, каким для Украины был Джон Маккейн, – никем не заменить.

В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 серпня 2018 р.

Украинцы в соцсетях бурно откликнулись на печальную весть. Они выражают свои соболезнования американцам и пишут, что сенатор Маккейн был настоящим героем как в своем государстве, так и в Украине.

Он отстаивал интересы украинцев иногда более последовательно, чем отдельные украинские политики,

– пишут люди в соцсетях.

Напомним, 25 августа в 81-летнем возрасте умер американский сенатор-республиканец Джон Маккейн.