"Настоящий друг, которого никем не заменить": реакция Украины на смерть Маккейна
На печальную весть о смерти американского сенатора-республиканца Джона Маккейна уже отреагировали не только украинские политики, но и рядовые граждане.
Президент Порошенко выразил свои соболезнования на странице в Facebook.
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Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных на Донбассе. Память про Джона Маккейна навсегда останется в наших сердцах,
– написал глава государства.
В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал, что Маккейн был примером настоящего принципиального политика. Он отметил, что Украине будет не хватать такого верного друга.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что такого друга, каким для Украины был Джон Маккейн, – никем не заменить.
Украинцы в соцсетях бурно откликнулись на печальную весть. Они выражают свои соболезнования американцам и пишут, что сенатор Маккейн был настоящим героем как в своем государстве, так и в Украине.
Он отстаивал интересы украинцев иногда более последовательно, чем отдельные украинские политики,
– пишут люди в соцсетях.
Напомним, 25 августа в 81-летнем возрасте умер американский сенатор-республиканец Джон Маккейн.