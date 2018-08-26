Помер Джон Маккейн: біографія великого друга України

25 серпня помер Джон Маккейн – сенатор-республіканець, який був одним з найзаклятіших критиків Дональда Трампа і одним з найбільших друзів України. До вашої уваги біографія непересічного американського політика.

Солдат Маккейн

Американський політик народився 29 серпня 1936 року в американській зоні Панамського каналу в родині адміралів військово-морського флоту США. Доля військового йому була передбачена ще від народження.

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Маккейн навчався у Військово-Морській Академії США в Аннаполісі. У 24 роки він вже мав звання флотського пілота.

У ранзі лейтенант-командера військово-морської авіації Джон Маккейн брав участь у військових діях США у В'єтнамі і саме там потрапив у полон. Понад 5 років (з 1967 до 1973 року) майбутній кандидат у президенти США провів у полоні.

Його літак був збитий зенітною ракетою, льотчик встиг катапультуватись і приземлився в озеро столиці В'єнтаму.

Під час падіння він зламав обидві руки і ногу і був жорстоко побитий в'єтнамськими солдатами. З роздробленим плечем, переломами і важкими травмами його помістили в головну в'язницю Ханоя.



Джон Маккейн провів у в'єтнамському полоні 5 років/Фото: Getty images

У 1973-му після визволення з полону солдат Маккейн продовжив службу у ВМС США.

Маккейн – кандидат у президенти

Політичну кар'єру Джон Маккейн розпочав на початку 1980-х після того, як припинив службу в американській армії через погіршення здоров'я.

Був членом Конгресу США від штату Аризона, у 1982-му пройшов у Палату представників, а у 1986-му вперше став американським сенатором.

Сенатором від штату Аризона Маккейн обирався впродовж 4 термінів і перебував на цій посаді аж до самої смерті.

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У 2000-му році Джон Маккейн вперше балотувався на посаду президента США від Республіканської партії, проте під час партійної номінації поступився місцем майбутньому главі Білого Дому Джорджу Бушу-молодшому.

У 2008-му році сенатор-республіканець був уже основним кандидатом на президентське крісло від республіканців.

Ці вибори він програв демократові Бараку Обамі. Тоді за Маккейна проголосувало 45,7% голосів виборців, за Обаму віддали свої голоси 52,9% американців.



Джон Маккейн і Барак Обама – кандидати у президенти США/Getty images

У віці 72 роки Маккейн був найстарішим претендентом на президентське крісло в історії країни.

Джон Маккейн і Україна

У грудні 2013-го під час Євромайдану Маккейн приїхав в Україну і виступив зі словами підтримки українцям з головної сцени на Майдані Незалежності.

Дивіться відео, як Джон Маккейн знімає події на Євромайдані:

Я – республіканець, сенатор Мерфі – демократ, і ми тут говоримо від імені усього американського народу, солідарного з вами… Ваш мирний протест надихає світ. Ми тут, щоби підтримати вашу справедливу боротьбу. Лише народ України має визначати своє майбутнє. Україна зробить Європу кращою, і Європа — зробить кращою Україну,

– сказав Маккейн зі сцени Євромайдану, стоячи поруч з сенатором-демократом Крісом Мерфі.

Американський сенатор зустрівся з тодішнім міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою і пригрозив, якщо силові розгони протестів в центрі Києва повторяться, США застосують проти їхніх винуватців економічні санкції.



Джон Маккейн під час виступу на Євромайдані

З початком агресії Росії проти України Маккейн відверто критикував тодішнього президента США Барака Обаму за те, що той приділяє недостатньо уваги українському питанню.

Незадовго після візиту в Україну, перебуваючи на військовій базі НАТО у Литві сенатор закликав владу США допомогти Україні з озброєнням, оскільки відсутність допомоги "лише заохочує Путіна" до ескалації конфлікту на Донбасі.

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Новий рік у 2017-му році Джон Маккейн зустрів у прифронтовому Маріуполі, де вкотре закликав США надати Україні летальну зброю.

Наприкінці 2017-го, коли у США таки підтвердили, що нададуть Україні посилене оборонне озброєння, серед якого й протитанкові ракети Javelin, Маккейн заявив, що з цим рішенням у Білому домі спізнились на роки.

Республіканець був нещадним критиком політики Дональда Трампа і, зокрема, критикував його позицію щодо президента Росії.

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Боротьба з раком

У липні 2017-го після видалення тромбу над лівим оком у Джона Маккейна діагностували агресивну форму раку головного мозку.

Після лікування у 80-річному віці він повернувся на роботу в Сенат, а згодом повідомив про "хороший прогноз" лікарів.

Через кілька тижнів Маккейн підтвердив, що прогнози на його одужання є невтішними. Він боровся з виснажливими побічними ефектами агресивного лікування.

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24 серпня 2018 року сім’я сенатора повідомила, що він вирішив припинити лікування. Джон Маккейн помер 25 серпня в рідній Аризоні на 82-му році життя. До свого дня народження він не дожив 4 дні.



Джон Маккейн помер на 82-му році життя/Getty images