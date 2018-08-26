Смерть Джона Маккейна: з'явилася інформація про місце поховання друга України
Американського сенатора Джона Маккейна поховають у столиці штату Меріленд – Аннаполісі. Натомість прощання з ним відбудеться у Вашингтоні та у головному місті штату Арізона – Фініксі.
Раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 25 серпня за київським часом у США помер сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн. Йому був 81 рік.
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Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників республіканської партії, членом якої був власне Маккейн.
Зазначається, що спершу тіло політика лежатиме у ротонді Капітолія у Вашингтоні. Також у столиці США пройде траурне богослужіння у Національному кафедральному соборі.
Згодом попрощатися з політиком можна буде в Арізоні, оскільки саме цей штат в американському Конгресі він представляв упродовж 35 років.
Поховають Маккейна у Аннаполісі, однак, коли саме, інформації поки немає. За словами людей співрозмовників ресурсу, про це буде повідомлено пізніше після узгодження усіх організаційних моментів.
До слова, у цим місті сенатор навчався у Військово-морській академії та закінчив її у 1958 році.
Також підкреслюється, що на заході буде присутнім віце-президент Майк Пенс, натомість президента Трампа не очікують через напружені стосунки між ним і Маккейном.
Нагадаємо, 18 серпня на 80 році помер Кофі Аннан, колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй і лауреат Нобелівської премії миру.