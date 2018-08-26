Смерть Джона Маккейна: появилась информация о месте захоронения друга Украины

Американского сенатора Джона Маккейна похоронят в столице штата Мэриленд – Аннаполисе. Вместе с тем прощание с ним состоится в Вашингтоне и в главном городе штата Аризона – Финиксе.

Ранее 24 канал сообщал, что под утро 25 августа по киевскому времени в США умер сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн. Ему был 81 год.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей республиканской партии, членом которой был собственно Маккейн.



Отмечается, что сначала тело политика будет лежать в ротонде Капитолия в Вашингтоне. Также в столице США пройдет траурное богослужение в Национальном кафедральном соборе.



Впоследствии попрощаться с политиком можно будет в Аризоне, поскольку именно этот штат в американском Конгрессе он представлял на протяжении 35 лет.



Похоронят Маккейна в Аннаполисе, однако, когда именно, информации пока нет. По словам людей собеседников ресурса, об этом будет сообщено позже после согласования всех организационных моментов.



К слову, в этом городе сенатор учился в Военно-морской академии и закончил ее в 1958 году.



Также подчеркивается, что на мероприятии будет присутствовать вице-президент Майк Пенс, вместе с тем президента Трампа не ожидают из-за напряженных отношений между ним и Маккейном.

Напомним, 18 августа на 80 году умер Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира.