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Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

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Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан / Фото из соцсетей

В субботу, 18 августа, на 80 году жизни умер бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан.

По это сообщает ВВС.

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Кофи Аннан был седьмым генеральным секретарем ООН с 1 января 1997 до 31 декабря 2006, работал на посту два пятилетних срока.

Аннан получил Нобелевскую премию мира 2001 года за учреждение Всемирного Фонда по борьбе со Спидом, туберкулезом и малярией для поддержки развивающихся стран.

В свое время он был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за выдающийся личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и странами международного содружества, весомую роль в поддержании мира и безопасности в мире.

 

Теги: Потери ООН
Источник: 24 Канал
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