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Помер колишній генсек ООН Кофі Аннан

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Помер колишній генсек ООН Кофі Аннан
Помер колишній генсек ООН Кофі Аннан / Фото із соцмереж

У суботу, 18 серпня, на 80 році життя помер колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан.

По це повідомляє ВВС.

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Кофі Аннан був сьомим генеральним секретарем ООН з 1 січня 1997 до 31 грудня 2006, працював на посаді два п'ятирічні терміни.

Аннан отримав Нобілівську премію миру 2001 року за заснування Всесвітнього Фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для підтримки країн, що розвиваються.

Свого часу він був нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за визначний особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною і країнами міжнародної співдружності, вагому роль у підтриманні миру і безпеки у світі.

 

Теги: Втрати ООН
Джерело: 24 Канал
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