Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины

25 августа умер Джон Маккейн – сенатор-республиканец, который был одним из самых заклятых критиков Дональда Трампа и одним из самых больших друзей Украины. Вашему вниманию биография незаурядного американского политика.

Солдат Маккейн

Американский политик родился 29 августа 1936 года в американской зоне Панамского канала в семье адмиралов военно-морского флота США. Судьба военного ему была предусмотрена еще от рождения.

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Маккейн учился в Военно-Морской Академии США в Аннаполисе. В 24 года он уже имел звание флотского пилота.



В ранге лейтенант-коммандера военно-морской авиации Джон Маккейн участвовал в военных действиях США во Вьетнаме и именно там попал в плен. Более 5 лет (с 1967 по 1973 года) будущий кандидат в президенты США провел в плену.



Его самолет был сбит зенитной ракетой, летчик успел катапультироваться и приземлился в озеро столицы Вьентама.



При падении он сломал обе руки и ногу и был жестоко избит вьетнамскими солдатами. С раздробленным плечом, переломами и тяжелыми травмами его поместили в главную тюрьму Ханоя.



Джон Маккейн провел во вьетнамском плену 5 лет / Фото: Getty images



В 1973-м после освобождения из плена солдат Маккейн продолжил службу в ВМС США.

Маккейн – кандидат в президенты

Политическую карьеру Джон Маккейн начал в начале 1980-х после того, как прекратил службу в американской армии из-за ухудшения здоровья.



Был членом Конгресса США от штата Аризона, в 1982-м прошел в Палату представителей, а в 1986-м впервые стал американским сенатором.



Сенатором от штата Аризона Маккейн избирался в течение 4 сроков и находился на этом посту до самой смерти.

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В 2000 году Джон Маккейн впервые баллотировался на пост президента США от Республиканской партии, однако во время партийной номинации уступил место будущему главе Белого Дома Джорджу Бушу-младшему.



В 2008 году сенатор-республиканец был уже основным кандидатом на президентское кресло от республиканцев.



Эти выборы он проиграл демократу Бараку Обаме. Тогда за Маккейна проголосовало 45,7% голосов избирателей, за Обаму проголосовало – 52,9% американцев.



Джон Маккейн и Барак Обама – кандидаты в президенты США / Getty images



В возрасте 72 лет Маккейн был старейшим претендентом на президентское кресло в истории страны.

Джон Маккейн и Украина

В декабре 2013 года во время Евромайдана Маккейн приехал в Украину и выступил со словами поддержки украинцам с главной сцены на Майдане Независимости.



Смотрите видео, как Джон Маккейн снимает происходящее на Евромайдане:

Я – республиканец, сенатор Мерфи – демократ, и мы здесь говорим от имени всего американского народа, солидарного с вами... Ваш мирный протест вдохновляет мир. Мы здесь, чтобы поддержать вашу справедливую борьбу. Только народ Украины должен определять свое будущее. Украина сделает Европу лучше, и Европа – сделает лучше Украину,

– сказал Маккейн со сцены Евромайдана, стоя рядом с сенатором-демократом Крисом Мерфи.

Американский сенатор встретился с тогдашним министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой и пригрозил, если силовые разгоны протестов в центре Киева повторятся, США применят против их виновников экономические санкции.



Джон Маккейн во время выступления на Евромайдане



С началом агрессии России против Украины Маккейн откровенно критиковал тогдашнего президента США Барака Обаму за то, что тот уделяет недостаточно внимания украинскому вопросу.



Вскоре после визита в Украину, находясь на военной базе НАТО в Литве сенатор призвал власти США помочь Украине с вооружением, поскольку отсутствие помощи "только поощряет Путина" к эскалации конфликта на Донбассе.

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Новый год в 2017 году Джон Маккейн провел в прифронтовом Мариуполе, где в очередной раз призвал США предоставить Украине летальное оружие.



В конце 2017 года, когда в США подтвердили, что предоставят Украине усиленное оборонительное вооружение, среди которых и противотанковые ракеты Javelin, Маккейн заявил, что с этим решение в Белом доме опоздали на годы.

Республиканец был беспощадным критиком политики Дональда Трампа и, в частности, критиковал его позицию в отношении президента России.

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Борьба с раком

В июле 2017 года после удаления тромба над левым глазом у Джона Маккейна диагностировали агрессивную форму рака головного мозга.



После лечения в 80-летнем возрасте он вернулся на работу в Сенат, а затем сообщил о "хорошем прогнозе" врачей.



Через несколько недель Маккейн подтвердил, что прогнозы на его выздоровление неутешительны. Он боролся с изнурительными побочными эффектами агрессивного лечения.

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24 августа 2018 года семья сенатора сообщила, что он решил прекратить лечение. Джон Маккейн умер 25 августа в родной Аризоне на 82-м году жизни. До своего дня рождения он не дожил 4 дня.



Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни / Getty images