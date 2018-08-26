Умер Джон Маккейн: что сказал его главный враг Трамп и другие политики США

Политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки отреагировал на смерть сенатора Джона Маккейна. Все выражают соболезнования его семье.

Ранее 24 канал сообщал, что под утро 25 августа по киевскому времени в США умер сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн. Ему был 81 год.

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В связи с таким событием ряд американских политиков выразил слова сочувствия.



"Посылаю мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы – с вами", – отметил президент США Дональд Трамп.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 August 2018

Также отреагировал на трагическое событие и вице-президент страны Майк Пенс.



"Семья сенатора Джона Маккейна, примите наши самые глубокие соболезнования. Мы уважаем его прижизненное служение нации в военном и социальном плане. Будем молиться за его семью и друзей. Пусть Господь благословит Джона Маккейна", – отметил он.

Karen and I send our deepest condolences to Cindy and the entire McCain family on the passing of Senator John McCain. We honor his lifetime of service to this nation in our military and in public life. His family and friends will be in our prayers. God bless John McCain. — Vice President Mike Pence (@VP) 26 August 2018

Представитель Трампа Дэн Скавино со своей стороны отметил, что в связи со смертью Джона Маккейна на Белом доме приспустят флаг США.

This evening, the @WhiteHouse flag has been lowered to half-staff in honor of Senator John McCain... pic.twitter.com/tYdBNK9bA7 — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 26 August 2018

Я и Джон Макейн принадлежали к разным поколениям и имели разное социальное происхождение, также у нас были споры на самом высоком политическом уровне. Но несмотря на это, мы исповедовали верность чему-то высшему – идеалы, за которые американцы и иммигранты боролись, маршировали и отдавали свои жизни. Поэтому мы рассматривали наши политические баталии как возможность служить этим идеалам и распространять их по миру. Для нас эта страна была местом, где можно было все,

– сказал 44-й президент США Барак Обама.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26 August 2018

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Кроме того, он подчеркнул, что весь американский истеблишмент находится в долгу у Маккейна, и выразил соболезнования семье сенатора.



"Мое сердце разбито. Имела счастье быть участницей любовного путешествия этого невероятного человека на протяжении 38 лет. Он ушел от нас так же, как он жил – в окружении людей, которых любил, и в месте, которое ценил больше всего", – констатировала жена Джона Маккейна Синди.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best. — Cindy McCain (@cindymccain) 26 August 2018

Напомним, Джона Маккейна похоронят в Аннаполисе (штат Мэриленд), а попрощаться с ним до этого можно будет в Вашингтоне (округ Колумбия) и Финиксе (Аризона).