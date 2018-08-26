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Умер Джон Маккейн: что сказал его главный враг Трамп и другие политики США

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Умер Джон Маккейн: как на это отреагировали политики США
Умер Джон Маккейн: как на это отреагировали политики США / Getty Images

Политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки отреагировал на смерть сенатора Джона Маккейна. Все выражают соболезнования его семье.

Ранее 24 канал сообщал, что под утро 25 августа по киевскому времени в США умер сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн. Ему был 81 год.

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В связи с таким событием ряд американских политиков выразил слова сочувствия.

"Посылаю мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы – с вами", – отметил президент США Дональд Трамп.

Также отреагировал на трагическое событие и вице-президент страны Майк Пенс.

"Семья сенатора Джона Маккейна, примите наши самые глубокие соболезнования. Мы уважаем его прижизненное служение нации в военном и социальном плане. Будем молиться за его семью и друзей. Пусть Господь благословит Джона Маккейна", – отметил он.

Представитель Трампа Дэн Скавино со своей стороны отметил, что в связи со смертью Джона Маккейна на Белом доме приспустят флаг США.

Я и Джон Макейн принадлежали к разным поколениям и имели разное социальное происхождение, также у нас были споры на самом высоком политическом уровне. Но несмотря на это, мы исповедовали верность чему-то высшему – идеалы, за которые американцы и иммигранты боролись, маршировали и отдавали свои жизни. Поэтому мы рассматривали наши политические баталии как возможность служить этим идеалам и распространять их по миру. Для нас эта страна была местом, где можно было все,
– сказал 44-й президент США Барак Обама.

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Кроме того, он подчеркнул, что весь американский истеблишмент находится в долгу у Маккейна, и выразил соболезнования семье сенатора.

"Мое сердце разбито. Имела счастье быть участницей любовного путешествия этого невероятного человека на протяжении 38 лет. Он ушел от нас так же, как он жил – в окружении людей, которых любил, и в месте, которое ценил больше всего", – констатировала жена Джона Маккейна Синди.

Напомним, Джона Маккейна похоронят в Аннаполисе (штат Мэриленд), а попрощаться с ним до этого можно будет в Вашингтоне (округ Колумбия) и Финиксе (Аризона).

Теги: Джон Маккейн Дональд Трамп Новости США Потери Барак Обама
Источник: 24 канал
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