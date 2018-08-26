Умер Джон Маккейн: что сказал его главный враг Трамп и другие политики США
Политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки отреагировал на смерть сенатора Джона Маккейна. Все выражают соболезнования его семье.
Ранее 24 канал сообщал, что под утро 25 августа по киевскому времени в США умер сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн. Ему был 81 год.
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В связи с таким событием ряд американских политиков выразил слова сочувствия.
"Посылаю мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы – с вами", – отметил президент США Дональд Трамп.
Также отреагировал на трагическое событие и вице-президент страны Майк Пенс.
"Семья сенатора Джона Маккейна, примите наши самые глубокие соболезнования. Мы уважаем его прижизненное служение нации в военном и социальном плане. Будем молиться за его семью и друзей. Пусть Господь благословит Джона Маккейна", – отметил он.
Представитель Трампа Дэн Скавино со своей стороны отметил, что в связи со смертью Джона Маккейна на Белом доме приспустят флаг США.
Я и Джон Макейн принадлежали к разным поколениям и имели разное социальное происхождение, также у нас были споры на самом высоком политическом уровне. Но несмотря на это, мы исповедовали верность чему-то высшему – идеалы, за которые американцы и иммигранты боролись, маршировали и отдавали свои жизни. Поэтому мы рассматривали наши политические баталии как возможность служить этим идеалам и распространять их по миру. Для нас эта страна была местом, где можно было все,
– сказал 44-й президент США Барак Обама.
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Кроме того, он подчеркнул, что весь американский истеблишмент находится в долгу у Маккейна, и выразил соболезнования семье сенатора.
"Мое сердце разбито. Имела счастье быть участницей любовного путешествия этого невероятного человека на протяжении 38 лет. Он ушел от нас так же, как он жил – в окружении людей, которых любил, и в месте, которое ценил больше всего", – констатировала жена Джона Маккейна Синди.
Напомним, Джона Маккейна похоронят в Аннаполисе (штат Мэриленд), а попрощаться с ним до этого можно будет в Вашингтоне (округ Колумбия) и Финиксе (Аризона).