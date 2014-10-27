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      Как мировые лидеры отреагировали на украинские выборы?

      Финансовые рынки 299 Читати новину українською

      В России, вслед за Европой, приветствовали проведение украинских выборов. В Кремле не считают проблемой то, что волеизъявление не произошло на части территории. Европейские же политики официальных заявлений пока не делали — отреагировали преимущественно в соцсетях.

      Польша

      Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина назвал украинские выборы большим шансом. Результаты голосования подтверждают, что украинцы выбрали европейский путь развития — отметил он в эфире Польского радио.

      НАТО

      Отреагировали на выборы и в НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что волеизъявление в Украине отвечает всем международным стандартам. Этот факт, по словам генсека, подтвержден многочисленными международными наблюдателями.

      Совет Европы

      Генсек Совета Европы норвежец Турбьерн Ягланд отметил, что выборы 26 октября — это не только зеленый свет реформам, это — "стремление украинского народа к миру, демократии и единству страны".

      Литва

      Официальное заявление относительно украинских выборов обнародовало и МИД Литвы. В ведомстве ждут от новоизбранного парламента европейского обновления страны и реформ — обещают всячески содействовать таким шагам Украины. Также в Литве пожалели, что выборы не состоялись в оккупированном Крыму и на Востоке.

      США

      Американские дипломаты также довольны выборами в Украине. Посол Соединенных Штатов при ОБСЕ Дэниел Беер вместе с послом США в Украине Джеффри Пайеттом посетил 10 избирательных участков по всему Киеву.

      Германия

      Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер верит, что выборы в Украине утвердят легитимность политики Президента Петра Порошенко.

      Канада

      Премьер-министр Канады Стивен Харпер по случаю украинских выборов выступил с правительственным заявлением:

      Люди продолжают демонстрировать стойкость, мужество и преданность делу построения для себя более мирной и процветающей страны.

      Теги: НАТО Новости России Новости США Новости Польши Канада Сергей Лавров Литва Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 октября 2014
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