Как молодые руководители искореняют "совок" и модернизируют жизнь в селах

Украинцы собственным примером показывают, что любые изменения к лучшему возможны, стоит лишь иметь желание, настойчивость и проявлять инициативу. Молодые сельские головы в Украине своими руками за небольшой промежуток времени приложили немало усилий для улучшения жизни жителей своих населенных пунктов.

Село Котиковка

Еще в 2014 году Иван Вережак был председателем общественной организации в городе Городенка, и создавал совместно с другими организациями общественные пространства. Как-то к нему подошли местные жители села Котиковка Ивано-Франковской области, и спросили, мог бы он организовать в родном селе детскую площадку.

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Иван Вережак пришел на сессию сельского совета, на которой подал это обращение. Все депутаты проголосовали и высказались, что это хорошая идея. Стоял вопрос относительно 20-25 тысяч гривен – сугубо на материалы.

Однако, через неделю предыдущий сельский голова Котиковки сказал ему, что участок уже занят, соответственно, нельзя будет построить детскую площадку. Если ты не можешь достучаться до власти, становись ею. Именно так решил Иван Вережак, и в 28 лет победил на выборах сельского головы.



Иван Вережак

Ивану Вережаку 33 года, он окончил мехмат, но как его однокурсники айтишником не стал, потому что почувствовал свое призвание в общественной работе. Работал в Великобритании, однако уже пятый год успешно работает на благо украинского села. Кстати, площадку он таки поставил. Отныне кусок возле сельского совета является центром веселья местной детворы.



Детская площадка в селе Котиковка

Кроме того, в селе недавно установили и футбольное поле с искусственным покрытием, а впоследствии там появились три закрытые автобусные остановки. Кстати, делали их сельские умельцы, из местной копилки взяли только деньги на материалы. Также осветили почти все улицы, и покрыли асфальтом половину сельских дорог.

Знаете, откуда я нашел деньги – как минимум, ничего не воровал и не скрывал. Сначала бюджет был 800 тысяч, в следующем году – один миллион, а в этом году – два миллиона, и мы их почти потратили,

– объяснил Иван Вережак.

А на то, что не хватает, сельский голова не стесняется просить. Обычно из бюджета он берет деньги только на материалы, а нужные вещи создают сами котиковчане. В 2019 году в доме культуры открыли спортивный зал и фитнес-центр. Все тренажеры сделаны местными кузнецами, а металл закуплен за деньги сельсовета.



Сельский голова и сам занимается в созданном спортивном центре

Зал бесплатный, как и все фитнес-программы. Для Ивана Вережака здоровая жизнь села – это не только таскание штанги, но и чистая окружающая среда. Он научил односельчан сортировать мусор. Собранный пластик отдают местному бизнесмену, а тот покупает для села нужные материалы, например последний раз приобрел елки для территории церкви.



Котиковская церковь

Такие темпы развития Котиковки нравятся не всем. "Мне звонил один из представителей руководителей теневого бизнеса в районе. Они мне сказали, что видят, как я быстро и активно занимаюсь селом, поэтому предложили поехать в Буковель и в какой компании они бы мне рассказали, как правильно быть сельским головой. Это стало первым маркером, и это о том, почему ты идешь по улице, видишь, что кое-что можно давно было сделать в деревне, а этого нет", – рассказал Иван Вережак.

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У Ивана есть мечта – сделать Покутье туристическим. Впрочем, ужасные дороги этому не способствуют. Однако, каждое лето сюда таки приезжают на кинофестиваль под открытым небом. А еще мужчина приглашает разных иностранных волонтеров, которые помогают всем желающим изучать английский язык.

Села Дроздовичи и Галичаны

За сотни километров от Котиковки живет самый молодой сельский голова в Украине Олег Карапинка. Ему только 24, и с 2016 года он руководит Дроздовичами и Галичанами, что на Львовщине. Его деятельность тоже начиналась с общественной. До председательства он работал в народном доме, организовывал всевозможные мероприятия.



Олег Карапинка

Парень отмечает, что никогда не планировал быть сельским головой, однако обстоятельства сложились совсем по-другому. Его кандидатуру в селе Дроздовичи поддержало 400 избирателей из 415. Хозяйничать он, конечно, умеет, а юридические и земельные вопросы , сельский председатель был вынужден быстро выучить.

Признается, вычитывал все документы и законы, чтобы ничего не пропустить. В отличие от своего франковского коллеги, Олег был вынужден сменить всех работников сельского совета. Следующим шагом взялся за модернизацию села.

Сначала мы перебросили деньги, выделенные на ремонт сельсовета, на строительство системы видеонаблюдения и фиксации. Для села – это очень нужное дело, потому что уже были ограбления. Благодаря этой системе, уже даже один преступник сидит в тюрьме,

– отметил Олег Карапинка.

Камеры установлены во всех важных точках сел Дроздовичи и Галичаны. В кабинете главы есть большой экран, и что происходит в этих населенных пунктах, Олег может видеть не выходя из-за своего рабочего места.



По инициативе Олега Карапинки в двух селах были установлены камеры видеонаблюдения

Также в селах доставили 40 опор на улицах, где их не хватало, и заменили старые лампы на LED. Так удалось сэкономить, поэтому за электроэнергию села платят лишь две с половиной тысячи гривен, а до того – по пять-шесть тысяч. Впрочем, как меняется село, больше всего заметно на центральных улицах.

Мы увидели, что центральная улица в селе Галичане, через которую проходят все торжественные события, находится в плохом состоянии. Поэтому решили подать это в областной совет на финансировании, и слава Богу, оно прошло,

– прокомментировал сельский голова.

Олег Карапинка рассказал, что также был разработан проект дороги в селе Дроздовичи, и уже в 2020 году он был реализован, но из государственного фонда.



Центральная улица в селе Дроздовичи

В Дроздовичах и Галичанах есть собственный тренажерный зал и спортивная площадка, обновленная раздевалка в спорткомплексе, а еще до конца года должны установить три детские площадки. Конечно, есть и неудачи. 510 гектаров водоема, которые принадлежит селу, но используются "Львовским облрыбокомбинатом", вернуть в собственность села не удалось.

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Как и доасфальтировать все коммунальные дороги: на балансе всего 15 километров, однако удалось привести в порядок лишь два. Сельский голова честно признается, что нельзя все успеть. В частности, его предшественники имели по пять лет, а у него только три, два с половиной которых уже прошли.

Еще одна особенность молодого сельского головы – все должно быть открытым. Поэтому все обсуждения Олег проводит в фейсбуке. Так, скандал с одним из нечестных предпринимателей, который засеял 18 гектаров поля запаса села без оформления документов, перешел с поля в виртуальную реальность. Теперь со страницы сельского головы все могут узнать, как начинался и развивался конфликт.

Один из постов Олега Карапінки: видео

Село Велимче

Благодаря молодой и хрупкой женщине Анастасии Павлович классы для первоклашек Велимчанской школы полностью обеспечены всем, чего требует НУШ. И нет, она не благотворитель, а сельская голова села Велимче Волынской области. Ей всего 26, и она уже стала самой молодой женщиной-руководителем объединенной общины, кстати, самой бедной по статистике в Украине.



Анастасия Павлович

Стать сельским головой Анастасия хотела, чтобы попробовать свои силы, а потом поняла, что может изменить все к лучшему, поэтому решила главенствовать над объединенной общиной. Отмечает, что жители отреагировали приемлемо на ее кандидатуру.

У нас во время выборов был тезис, что молодым дорогу, люди всячески поддерживали. Возможно, даже тот факт, что тогда мне было 24 года, сыграл в плюс, потому что мои оппоненты были довольно старшими. Звучали разные фразы в отношении опыта, но, в целом, для людей это был такой фактор, который свидетельствовал, что новое видение и новые направления развития,

– рассказала Анастасия Павлович.

Она, как и остальные молодые и прогрессивные, уверяет, что хоть и немного денег, но и за них можно менять село в лучшую сторону. Было бы желание и немного креатива. За два года Анастасия осветила 12 километров. Также община имеет собственную амбулаторию – это, конечно, бремя финансовое, впрочем, женщина смогла все преодолеть. Поэтому теперь их село имеет свое медицинское учреждение.



В селе Велимче работает собственная амбулатория, отделенная от района

Также в помещении медицинского учреждения есть физкабинет с комплексом процедур, для большинства сел – редкость. Работникам сохранили работу, а свыше 2600 пациентов заключили декларации с врачом не в районе, а в своем селе. Зарплата семейных врачей выросла.

На месте проводят вакцинации, выдают больничные листки и работают над тем, чтобы внедрить программу "Доступные лекарства". Есть даже свой стоматолог. Поэтому в выигрыше все. Впрочем, модернизация медицинского и школьного сектора – не единственные приоритеты молодого сельского головы.

У нас уже разработаны проекты строительства центра культуры и развития личности, есть проект на утепление и перекрытие учебно-воспитательного комплекса. Следующие годы у нас будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры, улучшения качества дорог. У нас обычно все дороги – грунтовые, они требуют капитальных вложений,

– объяснила Анастасия Павлович.

Молодая руководительница села отметила, что будет стараться привлекать инвесторов, а также планирует работать как с государством, так и с областью. До объединения бюджет двух сел составлял 600 тысяч гривен, после – только собственные поступления общины составляют три с половиной миллиона гривен, а вместе с субвенциями – 27 миллионов. Такой финансовый рывок удалось обеспечить именно благодаря созданию ОТГ, которая предусматривает налоги на доходы с физических лиц.



Праздничные мероприятия в селе Велимче

Если председатель общины заключит соглашение с инвестором, который хочет выращивать бахчевые культуры и обещает 200 рабочих мест, то собственные поступления в следующем году Анастасия прогнозирует до пяти миллионов. Такой успех финансисты называют нонсенсом.

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Анастасия, Олег и Иван оказались на своей должности, потому что хотели менять. Они говорят, что их часто обвиняют в том, что они заставляют других работать, и что искореняют "совок" своим примером, а еще им вменяют мечтательность, однако именно эти мечты сделали их села известными и прогрессивными.