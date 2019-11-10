Почему стоит посетить Косов – город, поражающий уникальными шедеврами ремесленников и торговцев

Википедия называет Косов административно-торговым центром галицкой Гуцульщины. В кулуарах ВРУ несколько лет назад решили, что это город-курорт. Там чудесный климат, приветливые люди и интересные традиции. И самое главное – город наполнен мастерами, которые поражают качеством и уникальностью своих работ.

Вот уже много лет в Косов едут на базар. Именно здесь продают – нет, не колбасу и брынзу, хотя и не без того – здесь продают мастера свои шедевры.

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Хотя на базар продавать ходят не все.

Мастерская "Катилась торба"

Например, Инна и Олег Гринькивы, молодая супружеская пара, которая живет на окраине Косова и уже несколько лет имеют свой бизнес. Они делают из кожи сумки и кошельки.



Олег Гринькив в мастерской "Котилася торба"

Впрочем, свой товар на рынок не несут. Говорят, что это без толку – можно простоять весь день и ничего не выручить, поэтому работают под заказ.

Мы (выигрываем – 24 канал) благодаря тому, что мы можем сделать любую форму, у нас нет какой-то стандартизации. Нету клише, что надо делать сумку только такой формы и ничего изменить нельзя. У нас такого нет, у нас все на бумаге и мы можем все поменять,

– рассказала мастерица Инна Гринькива.

Свою мастерскую они назвали "Котилася торба". Ее, еще до женитьбы, основал Олег. Сначала делал небольшие сумки, которые все-таки пробовал продавать на рынке. Когда Инна и Олег поженились, решили обустроить в доме мастерскую. Инна часто помогала мужу, и впоследствии дело затянуло ее, и Олегу пришлось научить жену всем премудростям.



Инна Гринькива в мастерской "Котилася торба"

Супруги Гринькивы работает официально. Все налоги платят во время, и как молодые бизнесмены уверяют – система у нас еще та.

"У нас в Украине, если брать все эти "ФОПы" – и малые производства – основное, чтобы государство не лезло и не трогало их. Они будут работать, будут платить, хочется просто покоя, чтобы не было резких движений. Так как речь зашла, чтобы всех ФЛП, кроме первой группы, поставить на РРО (регистраторы расчетных операций – 24 канал) – хорошо, я его поставлю, но там его обслуживать надо, программирование ... И кому я эти чеки буду давать, если у меня все идет через карту?", – объяснила ситуацию Инна Гринькива.

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Стоимость сумок "Котилася торба" – разная, от 1000 гривен и выше, все зависит от пожеланий заказчиков. Материал – украинский, узоры вымышленные, качество – отменное. Владельцы мастерской продают свои кожаные изделия по всей Украине. Больше всего покупателей из столицы и Львова. Они мечтают попасть на зарубежный рынок, но это не так просто.



Изделия "Котилася торба"

Мастерская "Гушка"

Госпожа Люба – хозяйка мастерской "Гушка", которая производит шерстяные ковры, покрывала и различные аксессуары. И делают это также вручную, как Гринькивы.

Владелица "Гушки" Любомира

Люба, как и большинство ткачих из Косово, научилась стоять за станком в достаточно юном возрасте – это ее семейное дело. Делала покрывала, как и все в Косово, на продажу, но несколько лет назад решила, что делать традиционные неинтересно – надо осовременить аутентику и основать фирму. Любомира и изделия "Гушки"

По словам госпожи Любы, весной "Гушке" будет два года.

Начиналось все с того, что я делаю разыне вещи из шерсти давно. Так делала моя мама и бабушка. Мы это делали дома – как народное ремесло. У нас по соседству, где я живу, живет бизнесмен со Львова. И мы как-то сговорились, что откроем он в своей области, а я в своей. Он мне помог, и мы вдвоем открыли производство,

– поделилась воспоминаниями Любомира Гребенчук, владелица "Гушки".

Все изделия делают несколько ткачих, после их везут к валилу – иными словами – старомодной стиральной машине, которая построена на реке, и которая фактически стирает все эти покрывала. После их высушивают и приводят в порядок, а потом продают.



Работница в мастерской​ "Гушка"

"Гушка" – молодой бизнес, и Люба понимает, что чтобы зарабатывать надо вкладывать и развивать. Впрочем, на все нужны деньги. Кредит – не вариант. Признается, если бы были государственные гарантии или государственное кредитование – обязательно этим воспользовалась бы. А пока, надеется на себя и своих покупателей, которых, кстати, довольно много и за пределами Украины.

Гончарня

Гончарство – это не просто красивая посуда, это также искусство. Кроме тарелок, чашек и мисок на продажу, Сергей любит создавать из глины различных насекомых, у него даже шахматная доска есть. Конечно, такие вещи покупают не все.

Шахматы-насекомые из глины



Гончар Сергей Дутка на рабочем месте

Я так втягиваюсь в работу, сам ловлю себя на мысли, что немного надо к детям, отдохнуть, балансировать надо. Также существует проблема баланса между теми заказами, тебе дают, и творческими идеями,

– рассказал гончар Сергей Дутка.

Кроме уникальных фигурок, оригинального посуды и экспериментов с глиной, у Сергея есть мечта – воссоздать императорскую печь. История проста: существует история, что еще в Австрии, в Косово приезжал сам император Франц-Иосиф и на ярмарке увидел работу местного гения-гончара Алексея Бахматюка, и заказал у него кафель для своей печи, который сейчас хранится в одном из австрийских дворцов. Сергей мечтает воссоздать полностью такую ​​печь и установить ее в местном музее.



Сергей Дутка и его изделия

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И таких как Сергей, Люба или Инна в Косово – десятки. Это уникальные мастера, которые создают уникальные вещи. Какие осовременивают традиционные ремесла и дарят людям необычные вещи. И большинство талантов и их работ просто не выходит за пределы их родного Косово, города ремесленников и торговцев.



Город ремесленников и торговцев