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      Украинцы создают эксклюзивные ковры, которые покупает принцесса Швеции: впечатляющие фото

      Сделано в Украине 91 Читати новину українською

      Vandra Rugs – это украинско-шведская компания, производящая эксклюзивные ковры. Они украшают дома влиятельных бизнесменов и политиков. Принцесса Швеции Виктория настолько ними очарована, что приобретя несколько ковров, прислала ткачихам письмо с благодарностью.

      Король Швеции Карл XVI и королева Сильвия лично приезжали в ателье Vandra Rugs на Херсонщине, чтобы воочию посмотреть, где именно создаются одни из самых известных ковров Европы.

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      Началось все с того, что совладелица бренда Лариса Боден хотела развить бизнес, который бы помогал женщинам из села Любимовка, на Херсонщине, зарабатывать в течение всего года. Летом они были заняты на сезонных работах в поле, а вот зимними месяцами оставались без работы, а соответственно и денег.

      Лариса БоденСовладелица бренда Vandra Rugs Лариса Боден

      Лариса поделилась этой проблемой среди своих знакомых шведок, так возникла идея возродить скандинавское ткачество, но уже в середине степной Украины.

      Vandra Rugs
      Ковры Vandra Rugs украшают жилища состоятельных людей со всего мира

      В село завезли старые станки, пригласили из Стокгольма известных ткачих, которые месяц учили украинок всем тонкостям плетения ковров. С тех пор прошло 12 лет, и теперь тканые изделия можно встретить на страницах самых влиятельных журналов по дизайну и архитектуре.

      Стоят они немало – несколько тысяч евро, но каждый из них является эксклюзивным произведением. Клиентам предлагают широкий выбор оттенков, например, белого – 15, черного – 5. Материалы покупают обычно за границей, но для карпатской коллекции – берут шерсть с овец, которые пасутся среди наших гор.

      Эскизы для ковров обычно создают именитые дизайнеры, например Ами Катц, которая в свое время преподавала в Королевском институте технологии, или Ларс Нильсон, который успел поработать с домами Кристиан Лакруа, Ральф Лорен и Кристиан Диор. Иногда клиенты просят реализовать собственные идеи.

      О технологии производства уникальных ковров – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Швеция Сделано в Украине Бизнес
      Источник: 24 канал
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