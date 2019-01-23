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      Українці створюють ексклюзивні килими, які купує принцеса Швеції: вражаючі фото

      Зроблено в Україні 368 Читать новость на русском

      Vandra Rugs – це українсько-шведська компанія, що виробляє ексклюзивні килими. Вони прикрашають оселі впливових бізнесменів та політиків. Принцеса Швеції Вікторія настільки ними зачарована, що придбавши кілька килимів, надіслала ткалям лист із подякою.

      Король Карл XVI та королева Сильвія Швеції особисто приїздили в ательє Vandra Rugs на Херсонщині, аби на власні очі поглянути, де саме творяться одні з найвідоміших килимів Європи.

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      Почалося все з того, що співвласниця бренду Лариса Боден хотіла розвинути бізнес, який би допомагав жінкам із села Любимівка, що на Херсонщині, заробляти протягом усього року. Улітку вони були зайняті на сезонних роботах у полі, а от зимовими місяцями залишались без роботи, а відповідно й грошей.

      Лариса Боден
      Співвласниця бренду Vandra Rugs​ Лариса Боден

      Лариса поділилась цією проблемою серед своїх знайомих шведок, так виникла ідея відродити скандинавське ткацтво, але вже посеред степової України.

      Vandra Rugs
      Килими Vandra Rugs прикрашають оселі заможних людей зі всього світу

      У село завезли старі верстати, запросили зі Стокгольма знаних ткаль, які місяць навчали українок усім тонкощам плетення килимів. Відтоді минуло 12 років, і тепер ткані вироби можна зустріти на сторінках найвпливовіших журналів із дизайну та архітектури.

      Коштують вони чимало – кілька тисяч євро, але кожен з них є ексклюзивним витвором. Клієнтам пропонують широкий вибір відтінків, наприклад, білого – 15, чорного – 5. Матеріали купують зазвичай за кордоном, але для карпатської колекції – беруть шерсть з овець, які пасуться посеред наших гір.

      Ескізи для килимів зазвичай створюють імениті дизайнери, наприклад Амі Катц, яка свого часу викладала у Королівському інституті технології, або Ларс Нільсон, який встиг попрацювати з домами Крістіан Лакруа, Ральф Лорен та Крістіан Діор. Часом клієнти просять реалізувати власні ідеї.

      Про технологію виробництво унікальних килимів – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини України Швеція Зроблено в Україні Бізнес
      Джерело: 24 канал
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