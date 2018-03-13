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Как можно использовать лимон в быту: полезные советы

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Лимоны: способы использования
Лимоны: способы использования / Фото из открытых источников

Все домохозяйки знают, что лимон можно использовать не только в еде, но и благодаря этому цитрусовому навести порядок в доме.

1. Мытье микроволновки

Мытье микроволновки лимоном

Благодаря лимону можно с легкостью вымыть микроволновку. Для этого нужно залить в сосуд воду с мелко нарезанным лимоном и включить на несколько минут режим "Подогрев". Не стоит спешить открывать дверцу микроволновки, чтобы пар смог очистить недоступные обычным средствам загрязнения.

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После этого достаточно лишь протереть стенки техники салфетками или губкой.

2. Удаление пятен

Удаление пятен лимоном

Любое пятно можно вывести благодаря лимону. Для этого намочите загрязнение соком цитрусового, посыпьте солью и оставьте на 30 минут. Затем смесь смойте теплой водой и уксусом. Этот метод очистки можно использовать даже для деликатных тканей.

С помощью лимона можно удалить даже остатки ржавчины. Нужно повторить процедуру, как с обычными пятнами, несколько раз. При этом смесь соли и лимона стоит высушивать на солнце.

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Кроме этого, лимон является прекрасным средством борьбы с пятнами пота. Для этого перед стиркой нужно потереть наряд цитрусовым и добавить немного уксуса. По словам экспертов, это лучший метод удаления пятна.

3. Борьба с сорняками на даче


Борьба с сорняками

Для того, чтобы избавиться сорняков на дачном участке, нужно окропить их лимонным соком. Только не брызгайте сами растения, цветы или овощи, ведь от лимонной кислоты они погибнут.

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4. Освежитель воздуха

Освежитель воздуха: как сделать своими руками

Мало кто знает, что из лимона можно сделать абсолютно натуральный и простой освежитель воздуха. Для этого нужно сварить кусочки лимона, охладить раствор и залить его в опрыскиватель.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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