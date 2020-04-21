Как мусульмане относятся к карантину: комментарий представителя сообщества

С начала ограничительных мер мусульмане Украины приняли решение, что нужно закрыть все мечети и внедрить режим строгих ограничений. Сейчас они не собираются в мечетях уже больше месяца и не проводят молитвы.

Если карантин продлят после 24 апреля, мусульмане и в дальнейшем будут придерживаться этих ограничений. Об этом в эфире 24 канала говорил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

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По его словам, всем мусульманам рекомендовали соблюдать пост и молиться дома.

Мусульманский мир уже не в первый раз сталкивается с эпидемиями инфекционных болезней. Еще пророк Мохаммед дал указ: чтобы не распространялась болезнь, надо соблюдать карантин,

– отметил Исмагилов.

Он добавил, что во время вспышки чумы и холеры не просто закрывали все мечети, даже не проходил хадж в Мекку. Поэтому в мусульманском мире до карантина относятся ответственно.

"В большинстве мусульманских стран ввели абсолютный карантин, когда без разрешения нельзя выходить даже на улицу", – рассказал Исмагилов.



Саид Исмагилов / Фото "Ислам в Украине"

Муфтий добавил, что для проведения религиозных обрядов глава мусульманской общины едет к верующим лично. Если нужно похоронить человека, то молитва происходит там, где находится умерший: в больнице, дома или даже возле кладбища. Также, если верующие хотят сделать пожертвования на время поста, они могут обеспечивать тех, кто в этом нуждается.

Если до завершения общенационального карантина рамадан не завершится, тогда мы рекомендовали верующим давать пожертвования в виде еды для малообеспеченных семей,

– отметил Исмагилов.

Как сообщил Саид Исмагилов, верующие на запрет посещать мечеть отреагировали положительно, с пониманием. Потому что в мусульманском мире уже есть традиции карантина.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала