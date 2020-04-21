Как мусульмане относятся к карантину: комментарий представителя сообщества
С начала ограничительных мер мусульмане Украины приняли решение, что нужно закрыть все мечети и внедрить режим строгих ограничений. Сейчас они не собираются в мечетях уже больше месяца и не проводят молитвы.
Если карантин продлят после 24 апреля, мусульмане и в дальнейшем будут придерживаться этих ограничений. Об этом в эфире 24 канала говорил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.
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По его словам, всем мусульманам рекомендовали соблюдать пост и молиться дома.
Мусульманский мир уже не в первый раз сталкивается с эпидемиями инфекционных болезней. Еще пророк Мохаммед дал указ: чтобы не распространялась болезнь, надо соблюдать карантин,
– отметил Исмагилов.
Он добавил, что во время вспышки чумы и холеры не просто закрывали все мечети, даже не проходил хадж в Мекку. Поэтому в мусульманском мире до карантина относятся ответственно.
"В большинстве мусульманских стран ввели абсолютный карантин, когда без разрешения нельзя выходить даже на улицу", – рассказал Исмагилов.
Саид Исмагилов / Фото "Ислам в Украине"
Муфтий добавил, что для проведения религиозных обрядов глава мусульманской общины едет к верующим лично. Если нужно похоронить человека, то молитва происходит там, где находится умерший: в больнице, дома или даже возле кладбища. Также, если верующие хотят сделать пожертвования на время поста, они могут обеспечивать тех, кто в этом нуждается.
Если до завершения общенационального карантина рамадан не завершится, тогда мы рекомендовали верующим давать пожертвования в виде еды для малообеспеченных семей,
– отметил Исмагилов.
Как сообщил Саид Исмагилов, верующие на запрет посещать мечеть отреагировали положительно, с пониманием. Потому что в мусульманском мире уже есть традиции карантина.
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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