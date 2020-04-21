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      Як мусульмани ставляться до карантину: коментар представника спільноти

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      Від початку обмежувальних заходів мусульмани України прийняли рішення, що потрібно зачинити всі мечеті і впровадити режим суворих обмежень. Наразі вони не збираються у мечетях вже понад місяць і не проводять молитви.

      Якщо карантин продовжать після 24 квітня, мусульмани й надалі дотримуватимуться цих обмежень. Про це в ефірі 24 каналу говорив муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саід Ісмагілов.

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      За його словами, усім мусульманам рекомендували дотримуватися посту й молитися вдома.

      Мусульманський світ уже не вперше зіштовхується з епідеміями інфекційних хвороб. Ще пророк Мохамед дав указ: щоб не поширювалася хвороба, треба дотримуватися карантину,
      – зазначив Ісмагілов.

      Він додав, що під час спалаху чуми та холери не просто зачиняли всі мечеті, навіть не проходив хадж до Мекки. Тому в мусульманському світі до карантину ставляться відповідально.

      "У більшості мусульманських країн запровадили абсолютний карантин, коли без дозволу не можна входити навіть на вулицю", – розповів Ісмагілов.


      Саід Ісмагілов / Фото "Іслам в Україні"

      Муфтій додав, що для проведення релігійних обрядів голова мусульманської громади їде до вірян особисто. Якщо потрібно поховати людину, то молитва відбувається там, де перебуває померлий: у лікарні, вдома чи навіть біля кладовища. Також, якщо віряни хочуть зробити пожертви на час посту, вони можуть забезпечувати тих, хто цього потребує.

      Якщо до завершення загальнонаціонального карантину рамадан не завершиться, тоді ми рекомендували вірянам давати пожертви у вигляді їжі для малозабезпечених родин,
      – зауважив Ісмагілов.

      Як повідомив Саід Ісмагілов, віряни на заборону відвідувати мечеть відреагували позитивно, із розумінням. Тому що в мусульманському світі вже є традиції карантину.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Релігія
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