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      Мужчина пытался перевезти в Россию часть военного вертолета: фото

      98 Читати новину українською
      СБУ задержала мужчину. который хотел вывезти в РФ часть вертолета / Фейсбук СБУ

      Житель Луганской области пытался перевезти часть военного вертолета через границу. С российской стороны его уже ждал сообщник, который должен был бы забрать груз.

      Однако его намерениям помешали сотрудники СБУ.

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      Вблизи села Лозно-Александровка, что на Луганщине, оперативники спецслужбы остановили автомобиль. За рулем был житель Белокуракинского района. Осмотрев машину, следователи обнаружили килевую часть военного вертолета Ми-24.

      сбу
      На Луганщине мужчина пытался вывезти в РФ часть вертолета

      Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу, объехав официальные пункты пропуска. На территории России груз должен был встретить его сообщник.

      сбу
      Мужчина надеялся попасть в Россию, минуя официальные пункты пропуска

      Следователи проводят расследование и устанавливают источники происхождения вертолета.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины СБУ Украина – Россия Новости России авиация Новости Луганска Транспорт
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