Мужчина пытался перевезти в Россию часть военного вертолета: фото
Житель Луганской области пытался перевезти часть военного вертолета через границу. С российской стороны его уже ждал сообщник, который должен был бы забрать груз.
Однако его намерениям помешали сотрудники СБУ.
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Вблизи села Лозно-Александровка, что на Луганщине, оперативники спецслужбы остановили автомобиль. За рулем был житель Белокуракинского района. Осмотрев машину, следователи обнаружили килевую часть военного вертолета Ми-24.
На Луганщине мужчина пытался вывезти в РФ часть вертолета
Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу, объехав официальные пункты пропуска. На территории России груз должен был встретить его сообщник.
Мужчина надеялся попасть в Россию, минуя официальные пункты пропуска
Следователи проводят расследование и устанавливают источники происхождения вертолета.