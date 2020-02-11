Як чоловік намагався перевезти до Росії частину військового гелікоптера: фото

СБУ затримала чоловіка. який хотів вивезти в РФ частину гелікоптера / Фейсбук СБУ

Житель Луганської області намагався перевезти частину військового гелікоптера через кордон. З російської сторони на нього вже чекав спільник, який мав би забрати вантаж.