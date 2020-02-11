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      Як чоловік намагався перевезти до Росії частину військового гелікоптера: фото

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      СБУ затримала чоловіка. який хотів вивезти в РФ частину гелікоптера / Фейсбук СБУ

      Житель Луганської області намагався перевезти частину військового гелікоптера через кордон. З російської сторони на нього вже чекав спільник, який мав би забрати вантаж.

      Однак його намірам перешкодили співробітники СБУ.

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      Поблизу села Лозно-Олександрівка, що на Луганщині, оперативники спецслужби зупинили автомобіль. За його кермом був житель Білокуракинського району. Оглянувши автівку, слідчі виявили кільову частину військового гелікоптера Мі-24.

      сбу
      На Луганщині чоловік намагався вивезти в РФ частину гелікоптера 

      Зловмисник планував перетнути митний кордон, об’їхавши офіційні пункти пропуску. На території Росії вантаж мав зустріти його спільник.

      сбу
      Чоловік сподівався потрапити в Росію, оминувши офіційні пункти пропуску

      Слідчі проводять розслідування та встановлюють джерела походження гелікоптера.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Луганська авіація Новини Росії Транспорт СБУ Україна – Росія
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