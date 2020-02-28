Как на границе проверяют на коронавирус: комментарий председателя Госпогранслужбы

По состоянию на вечер 27 февраля 2020 года все 216 пунктов пропуска через государственную границу, а также девять контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных в зоне проведения ООС, и на административной границе с временно оккупированной территории Крыма, обеспечены приборами для измерения температуры – инфракрасными термометрами.

Ежедневно на службу в пунктах пропуска привлекают более 3 тысяч пограничников. Из них более 800 участвуют в мероприятиях температурного скрининга. За минувшие сутки на въезд в Украину последовали более 106 тысяч граждан. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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Он заверил, что все без исключения граждане как Украины, так и других государств, въезжающих на территорию Украины, в обязательном порядке проходят процедуру температурного скрининга. 28 февраля 2020 года было зафиксировано два случая, когда пограничники обнаружили повышение температуры:

В одесском аэропорту у ребенка зафиксировали повышенную температуру. Однако, после проведенных мероприятий, установили, что это просто ангина.

В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" в украинском медики зафиксировали температуру 37,4 градуса. Однако впоследствии установили, что парень болен ОРВИ.

Как защищены пограничники

Сергей Дейнеко сообщил, что Государственная пограничная служба тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения. В Минздраве разработали инструкцию, и пограничники строго ее придерживаются. Все работники во время проведения температурного скрининга используют индивидуальные средства защиты.

Он объяснил, как действуют пограничники во время службы:

► Если военнослужащие Госпогранслужбы для измерения температуры заходят в закрытые помещения – салоны рейсовых автобусов или в вагоны поезде – они экипированы в респираторы и защитные перчатки.

► Если это происходит на открытом воздухе, то есть подъезжает машина и пограничник передает термометр в салон автомобиля, однако сам не заходит к пассажирам, то он одет в маску. Ведь в этом случае он не может заразиться инфекцией, если она была бы у пассажиров.

Подчеркиваю, мы заботимся о защите наших военнослужащих, требуем, чтобы они строго соблюдали меры безопасности. Личный состав это понимает, я лично это увидел во время выезда на государственную границу и работы там с 25 по 27 февраля 2020 года. Посетил основные пять пунктов пропуска, которые определены распоряжением Кабинета Министров. Могу заверить, что и пограничники, и работники других контрольных служб, которые служат в пунктах пропуска через государственную границу, все используют индивидуальные средства защиты,

– прокомментировал председатель Пограничной службы Украины.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – более 30 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала