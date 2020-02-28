Як на кордоні перевіряють на коронавірус: коментар голови Держприкордонслужби

Станом на вечір 27 лютого 2020 року всі 216 пунктів пропуску через державний кордон, а також дев'ять контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що розташовані в зоні проведення ООС, та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, забезпечені приладами для вимірювання температури – інфрачервоними термометрами.

Щоденно на службу в пунктах пропуску залучають понад 3 тисячі прикордонників. З них більше, ніж 800 беруть участь у заходах із температурного скринінгу. За минулу добу на в'їзд в Україну прослідували понад 106 тисяч громадян. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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Він запевнив, що всі, без винятку, громадяни як України, так й інших держав, що в'їжджають на територію України, в обов'язковому порядку проходять процедуру температурного скринінгу. 28 лютого 2020 року було зафіксовано два випадки, коли прикордонники виявили підвищення температури:

В одеському аеропорту в дитини зафіксували підвищену температуру. Однак, після проведених заходів, встановили, що це просто ангіна.

В контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в українця медики зафіксували температуру 37,4 градуса. Проте згодом встановили, що хлопець хворий на ГРВІ.

Як захищені прикордонники

Сергій Дейнеко повідомив, що Державна прикордонна служба тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров'я. У МОЗ розробили інструкцію, і прикордонники суворо її дотримуються. Всі працівники під час проведення температурного скринінгу використовують індивідуальні засоби захисту.

Він пояснив, як діють прикордонники під час служби:

► Якщо військовослужбовці Держприкордонслужби для вимірювання температури заходять у закриті приміщення – салони рейсових автобусів або у вагони поїзді – вони екіпіровані в респіратори та захисні рукавиці.

► Якщо це відбувається на відкритому повітрі, тобто, під'їжджає машина і прикордонник передає термометр у салон автомобіля, однак сам не заходить до пасажирів, то він одягнений у маску. Адже в цьому випадку він не може заразитися інфекцією, якщо вона була б у пасажирів.

Підкреслюю, ми піклуємося про захист наших військовослужбовців, вимагаємо, щоб вони суворо дотримувалися заходів безпеки. Особовий склад це розуміє, я особисто це побачив під час виїзду на державний кордон, і роботи там з 25 по 27 лютого 2020 року. Відвідав основні п'ять пунктів пропуску, які визначення розпорядженням Кабінету Міністрів. Можу запевнити, що і прикордонники, і працівники інших контрольних служб, які служать в пунктах пропуску через державний кордон, всі використовують індивідуальні засоби захисту,

– прокоментував голова Державної прикордонної служби України.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 28 лютого 2020 року на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Протягом кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, нині Італія є епіцентром спалаху.

Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони два тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу