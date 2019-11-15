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      Как на одной территории существуют две Украины

      Грани правды 81 Читати новину українською

      Все наши споры о переговорах – это битва за то, какую Украину считать нормой. Мы спорим об этом последние полгода. Но в центре всех наших дискуссий находится отнюдь не военная тактика.

      Формула Штайнмайера. Минский процесс. Разведение войск. На самом деле мы спорим о норме. О том, какую Украину считать правильной.

      Читайте также: Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров

      Потому что каждый житель страны успел пожить в двух "Украинах". Одна из которых существовала с 1991 по 2014 год, а другая – последние пять лет. Та первая Украина во многом оставалась российской колонией. Мы можем убеждать себя, что ее граждане были архитекторами независимости. Обсуждать вклад Украины в крах империи.

      Вполне вероятно, что все это будет справедливо для определенной части страны. Но для подавляющего большинства обретение независимости было не столько ценностью, сколько данностью. А сама независимость – чем-то наподобие права не кормить республики Центральной Азии.

      Иначе бы Украина не застряла в буферной зоне России на следующие 23 года. Иначе бы не спорила о том, к какому миру принадлежит. Иначе бы на каждых президентских выборах во втором туре не выбирала бы между "независимостью" и "империей".

      Это безвременье закончилось лишь в 2014 году. В тот самый момент, когда Россия решила, что ей не нужна полулояльность бывшей колонии. Когда Кремль созрел поставить точку в украинском вопросе. 

      Важно: Точка невозврата для Украины

      Но вместо этого он добился обратного. Вторжение и оккупация стали ударом дефибриллятора. Страна начала проводить ревизию самой себя. Передоговаривалась об исторической памяти.

      Сама того не желая, Москва запустила тот самый дрейф, на который Киев никак не решался все постперестроечные годы. И теперь этот процесс Кремль пытается обнулить.

      Тем более, что в Украине хватает тех, кому ближе прежний формат существования. До войны таких людей было еще больше, но Москва своими руками вычеркнула их из избирательного процесса, нарушив тем самым баланс и хрупкое равновесие. И теперь отчаянно пытается исправить ошибку.

      Донбасс
      Митинги на Донбассе

      Все споры об украинских приоритетах – это всего лишь споры о норме. Те, кто считает нормой старую Украину, говорят о территориях. Те, кто считает нормой новую Украину, говорят о суверенитете. Потому что каждый сценарий идет в рамках пакетного предложения. А каждое решение идет в комплекте с последствиями.

      Хотите территории? Без проблем. Соглашайтесь с российскими условиями, отказывайтесь от независимости, подписывайтесь под буферным статусом. Возобновляйте дискуссии о числе языков и национальной памяти. Европа будет заканчиваться на востоке Польши. Примерно там же, где и мечта о европейских правилах жизни.

      Хотите суверенитет? Тоже без проблем. Готовьтесь к долгому противостоянию, боевым действиям, трудным реформам. Смена правил игры никогда не бывает легкой – особенно если масштабы болезни требуют непопулярных решений.

      Тем более, что империи похожи на ревнивых мужей – расставание с ними редко бывает простым. А реальную независимость не дарят, а пытаются выбороть.

      К теме: Реванш для Украины – насколько далеко мы ушли от СССР 

      Вдобавок, все апелляции к территориям стали удобным набором эвфемизмов.

      Необязательно говорить о том, как раздражает тебя новый статус-кво. Нет нужды признаваться в собственной ностальгии по прошлому. Не имеет смысла расписываться в своем нежелании принимать новую редакцию Украины. Все это можно изящно камуфлировать разговорами про необходимость мира.

      Такой подход удобен. Он выглядит этически выверенным. Защищает от обвинений в "сепаратизме". Дает своему автору правозащитные интонации и позволяет называть несогласных – радикалами и ястребами. 

      Худой мир лучше доброй ссоры. Лишь бы не было войны.Проблема лишь в том, что война уже идет. И линия фронта – всего лишь одно из ее проявлений. И если даже вы упраздните окопы – это всего лишь облегчит ее ведение.

      Для той самой империи, которая намерена и дальше воевать с новой Украиной за возвращение старой. А заодно и для всех тех, кто с появлением новой Украины никак не может смириться. Какого бы цвета ни был их паспорт.

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Видеоблоги Грани правды
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