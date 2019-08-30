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      Точка невозврата для Украины

      Грани правды 1521 Читати новину українською

      Мне 35. Ей 28. Моя страна получила независимость, когда я пошел в школу. Некоторые этапы не перескочить, некоторые процессы не ускорить. Взросление всегда сопряжено с издержками. Большинство украинцев старше своей страны – и все, что нас окружает – лишь наших рук дело. "Не пытайтесь воспитывать своих детей – они все равно будут похожи на вас".

      Велик соблазн заглядываться на чужое. Тем более, что оно всегда развернуто к нам парадным фасадом, за которым не видны семейные скандалы и взаимные обиды. В этом и состоит ошибка оптики – со стороны может казаться, будто другие семьи лишены ссор и проблем. На самом деле – нет. 

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      Украине – 28. Велик соблазн состарить ее на тысячу лет, но это будет верно лишь отчасти. Наше прошлое слишком уж дробное. Наше генеалогическое древо слишком уж рваное. В отличие от большинства наших соседей у нас даже нет своего "золотого века", в который можно захотеть сбежать. Особенно сегодня, когда торговля ностальгией по прошлому становится главным уделом политиков в разных странах.

      Наши государственные эксперименты столетней давности оказались слишком короткими. Их драматичный финал способен научить лишь тому, как не надо поступать. А более ранние периоды субъектного существования отдалены от нас слишком сильно, чтобы в них можно было искать какие-то рецепты. И уж тем более – чтобы мечтать в них вернуться.

      Многие наши соседи начали взрослеть раньше нас. Речь о всех тех, кто сумел сто лет назад отбиться от империи – и сохранить независимость как минимум для одного поколения своих граждан. Затем империя их снова подмяла – но опыт самостоятельного существования успел стать прививкой. Эти страны узнали о том, каково жить без метрополии – и пронесли это знание через десятилетия оккупации. В 1991 году оно им пригодилось.

      день незалежності
      В парламент внесли флаг, 1991 год

      А мы изобретали себя с нуля. Спорили об очевидном. Договаривались об изначальном. Наши дискуссии не были проговорены – и нам приходилось заниматься этим в ежедневном режиме. Кто-то скажет, что мы потеряли много времени впустую. Вероятно, мы были на это обречены. Детскими болезнями иногда нужно просто переболеть.

      Судя по всему, иммунитет мы в результате приобрели. Иначе бы не выстояли в 2014 году. Империя не верила в Украину, но оказалось, что в Украину верят ее собственные граждане. Флаги обрели содержание, слова – смысл, символы – силу. Ценность определяется жертвой – и пять лет назад страна прошла проверку на прочность.

      революція гідності
      Мы приобрели иммунитет, иначе бы не выстояли в 2014 году

      История других государств выписана в учебниках. История нашего – создается в ежедневном режиме. Нам выпало жить в самый субъектный период существования Украины – и ничего более содержательного в нашем прошлом не было.

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      Все предыдущие попытки заканчивались поражением – и только теперь мы живем в ситуации открытого финала. То, что про Украину напишут энциклопедии, зависит от нашего поколения.

      Любой наш финал постфактум объявят закономерным. Если мы победим – это объяснят исторической логикой, эволюцией процессов и состоянием умов. Если мы проиграем – объяснят это тем же самым. В обоих случаях нам сгладят углы, выправят зигзаги и выровняют дороги. Просто при одном сценарии описание нашего пути будет закономерно вести к хэппи-энду. И наоборот.

      Мы можем сколько угодно досадовать на последние 28 лет. Можем считать их безвременьем и топтанием на месте. Но, на самом деле, эти годы уже стали нашим собственным историческим "сэйвом". Даже если случится худшее – будущие поколения станут оглядываться на этот этап как на "точку сборки". Подобно тому, как страны Балтии во второй половине двадцатого века не забывали о собственном межвоенном периоде независимости.

      Нам выпало жить внутри истории. Наших современников будут печатать на банкнотах и называть в их честь улицы. Знакомые нам имена станут гравировать на пьедесталах и мемориальных досках. Мы будем рассказывать нашим внукам о нынешней реальности – потому что ее им будут задавать в школах. От нас зависит лишь то, где именно будут печатать их учебники.

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      Мы сами создаем свое будущее. 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Авторство принадлежит каждому – и никому в итоге не удастся объявить себя непричастным. Судьбе было угодно, чтобы я был старше своей страны. Но я сделаю все, чтобы мои внуки были младше нее.

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины История Видеоблоги День Независимости Грани правды
      Источник: 24 канал
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      Новости за 30 августа
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