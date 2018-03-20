Как нардеп проголосовал сразу за шестерых политиков: эпичное видео

Нардеп Антон Яценко из партии "Возрождение" 20 марта во время заседания Верховной Рады голосовал сразу за шестерых своих коллег.

Об этом сообщило движение "Чесно" на своей странице в Twitter.

"У кнопкодава-рецидивиста из партии "Возрождение" Антона Яценко появились "болельщики" в Верховной Раде. Сегодня во время кнопкодавства за шестерых ему в зале кричали "Антон! Давай, Антон!" – говорится в сообщении.

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Активисты "Чесно" добавили, что некоторые народные депутаты, в частности из "Народного фронта", видели нарушение, но не среагировали и просто сидели и смеялись.

У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada



Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf — ЧЕСНО (@chesno_movement) 20 березня 2018 р.

К слову, в апреле 2017 года этот же депутат от партии "Возрождение" Антон Яценко во время заседания парламента за 40 секунд успел проголосовать 12 раз, таким образом побив собственный рекорд.