Как нардеп проголосовал сразу за шестерых политиков: эпичное видео
Нардеп Антон Яценко из партии "Возрождение" 20 марта во время заседания Верховной Рады голосовал сразу за шестерых своих коллег.
Об этом сообщило движение "Чесно" на своей странице в Twitter.
"У кнопкодава-рецидивиста из партии "Возрождение" Антона Яценко появились "болельщики" в Верховной Раде. Сегодня во время кнопкодавства за шестерых ему в зале кричали "Антон! Давай, Антон!" – говорится в сообщении.
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Активисты "Чесно" добавили, что некоторые народные депутаты, в частности из "Народного фронта", видели нарушение, но не среагировали и просто сидели и смеялись.
К слову, в апреле 2017 года этот же депутат от партии "Возрождение" Антон Яценко во время заседания парламента за 40 секунд успел проголосовать 12 раз, таким образом побив собственный рекорд.