Як нардеп проголосував одразу за шістьох політиків: епічне відео

Нардеп Антон Яценко з партії "Відродження" 20 березня під час засідання Верховної Ради голосував одразу за шістьох своїх колег.

Про це повідомив рух "Чесно" на своїй сторінці у Twitter.

"У кнопкодава-рецидивіста з партії "Відродження" Антона Яценка з'явились "вболівальники" у Верховній Раді. Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" – йдеться у повідомленні.

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Активісти "Чесно" додали, що деякі народні депутати, зокрема з "Народного фронту", бачили порушення, але не зреагували і просто сиділи і сміялись.

У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada



Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf — ЧЕСНО (@chesno_movement) 20 березня 2018 р.

До слова, у квітні 2017 року цей же депутат від партії "Відродження" Антон Яценко під час засідання парламенту за 40 секунд встиг проголосувати 12 разів, таким чином побивши власний рекорд.