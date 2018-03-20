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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Як нардеп проголосував одразу за шістьох політиків: епічне відео

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Як нардеп проголосував одразу за шістьох політиків
Як нардеп проголосував одразу за шістьох політиків / Скріншот з відео

Нардеп Антон Яценко з партії "Відродження" 20 березня під час засідання Верховної Ради голосував одразу за шістьох своїх колег.

Про це повідомив рух "Чесно" на своїй сторінці у Twitter.

"У кнопкодава-рецидивіста з партії "Відродження" Антона Яценка з'явились "вболівальники" у Верховній Раді. Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" – йдеться у повідомленні.

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Активісти "Чесно" додали, що деякі народні депутати, зокрема з "Народного фронту", бачили порушення, але не зреагували і просто сиділи і сміялись.

До слова, у квітні 2017 року цей же депутат від партії "Відродження" Антон Яценко під час засідання парламенту за 40 секунд встиг проголосувати 12 разів, таким чином побивши власний рекорд.

Теги: Новини України Законодавство Народний фронт Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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