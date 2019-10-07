Как не потерять деньги из-за колебания курса: советы финансового консультанта

Что делать украинцам, чтобы колебания курса валют не навредили их состоянию, 24 каналу объяснил финансовый консультант Андрей Киселев.

По словам финансового консультанта, сейчас украинцам следует придерживаться простых, но очень эффективных советов.

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Не полагайтесь чрезмерно на аналитику

Не читайте аналитику, где различные группы экспертов, в кавычках, будут рассказывать о различных факторах, которые влияют на курс гривны.

Факторов очень много, очень разных. Но не надо это читать. Потому что никто не знает, что будет происходить завтра-послезавтра. Потому что это рынок. На который влияет очень много факторов,

– пояснил эксперт.

Не бегите сразу скупать или продавать доллары

"Есть такое понятие, называется "Алени". На фондовом рынке, например, курс акций больше зависит не от финансовых показателей компании, а от настроения и ожиданий участников финансового рынка. И колебание курса акций, у девяноста процентов, имеет под собой основу не экономическую, а психологическую. "Алени" – это люди, которые прочитав заголовок в газете или услышав что-то от знакомых или экспертов, бегут и скупают доллары или продают доллары, скупают или продают ценные бумаги", – рассказал Киселев.

Откладывайте преимущественно в том, в чем зарабатываете

При этом стоит структурировать свои сохранения, разделив их на три маленькие корзинки. Первый – это гривна, и пусть там лежит 60% дохода. Еще по 20% – на доллар и евро,

– отметил финансовый консультант.

При этом, отвечая на вопрос, стоит ли держать деньги в банке, Киселев отметил, что инструментов сейчас много. "Здесь надо очень хорошо понимать, что большая часть денег должна храниться в надежных финансовых инструментах. Они бывают разные. Есть банковские депозиты, есть накопительное страхование, есть государственные пенсионные фонды, есть паевые инвестиционные фонды. Сколько и в каком инструменте держать деньги – зависит от того, для чего человек откладывает эти деньги и на какой срок. Потому что есть инструменты более надежные, но менее прибыльные, есть инструменты более доходные, но с риском", – сказал он.

Чтобы правильно выбрать себе такой финансовый инструмент, нужно изучать вопрос, специализированную литературу и законодательство. Также не помешает обратиться к человеку, который является подготовленным и профессиональным. Просто чтение экспертов, по его словам, не очень помогает сделать правильный выбор.

К слову, на днях в Нацбанке рассказали, что за последние три дня потратили 200 миллионов долларов на поддержку гривны. Это связано с тем, что предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее, наоборот – вырос. Тем временем кредитное рейтинговое агентство Standard & poor's спрогнозировало курс гривны до 2022 года – он составит 28,5 гривен. Эксперты советуют не волноваться, все под контролем.

Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала