Як не втратити гроші через коливання курсу: поради фінансового консультанта

Що робити українцям, аби коливання курсу валют не зашкодило їхнім статкам, 24 каналу пояснив фінансовий консультант Андрій Кисельов.

За словами фінансового консультанта, зараз українцям варто дотримуватись простих але дуже ефективних порад.

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Не покладайтеся надмірно на аналітику

Не читайте аналітику, де різні групи експертів, в лапках, будуть розповідати про різні фактори, які впливають на курс гривні.

Факторів дуже багато, дуже різних. Але не треба це читати. Тому що ніхто не знає, що буде відбуватися завтра-післязавтра. Тому що це ринок. На який впливає дуже багато чинників,

– пояснив експерт.

Не біжіть одразу скуповувати або продавати долари

"Є таке поняття, називається "Алєні". На фондовому ринку, наприклад, курс акцій більше залежить не від фінансових показників компанії, а від настрою та очікувань учасників фінансового ринку. І коливання курсу акцій, у дев’яноста відсотків, має під собою підґрунтя не економічне, а психологічне. "Алєні" – це люди, які прочитавши заголовок у газеті або почувши щось від знайомих або експертів, біжать і скуповують долари або продають долари, скуповують або продають цінні папери", – розповів Кисельов.

Відкладайте переважно у тому, в чому заробляєте

При цьому варто структурувати свої збереження, розділивши їх на три маленькі кошики. Перший – це гривня, і хай там лежить 60% доходу. Ще по 20% – на долар і євро,

– наголосив фінансовий консультант.

При цьому, відповідаючи на питання, чи варто тримати гроші у банку, Кисельов зазначив, що інструментів зараз є багато. "Тут треба дуже добре розуміти, що більша частина грошей повинна зберігатися у надійних фінансових інструментах. Вони бувають різні. Є банківські депозити, є накопичувальне страхування, є державні пенсійні фонди, є пайові інвестиційні фонди. Скільки і в якому інструменті тримати гроші – залежить від того, для чого людина відкладає ці гроші і на який термін. Тому що є інструменти більш надійні, але менш прибуткові, є інструменти більш прибуткові, але з ризиком", – сказав він.

Аби правильно вибрати собі такий фінансовий інструмент, потрібно вивчати питання, спеціалізовану літературу та законодавство. Також не завадить звернутися до людини, яка є підготовленою і фаховою. Просто читання експертів, за його словами, не дуже допомагає зробити правильний вибір.

До слова, днями у Нацбанку розповіли, що за останні три дні витратили 200 мільйонів доларів на підтримку гривні. Це пов'язано із тим, що пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї навпаки – зріс. Тим часом кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's спрогнозувала курс гривні до 2022 року – він становитиме 28,5 гривень. Експерти радять не хвилюватися, все під контролем.

Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу