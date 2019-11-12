Как не раздражать коллег в рабочих чатах, или 10 правил деловой переписки
Деловое общение давно переместилось с разговоров по телефону к электронной почте и мессенджерам. Количество каналов связи растет, а вместе с ними растут и риски испортить отношения. Как этого избежать? Советы дала эксперт по моделированию поведения и этикета и преподаватель в European Business Association Анна Чаплыгина.
О 10 правилах деловой переписки написало, по советам Чаплыгиной, издание Vector.
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Как не раздражать коллег в рабочих чатах
1. Выбирайте правильный канал связи.
► Почта – для чего-нибудь НЕсрочного.
► Мессенджер – если ответ нужен в течение дня.
► Телефон – только если "горит-горит".
2. Не беспокойте людей в нерабочее время.
► Сообщения об ошибках – особенно надежный способ испортить человеку выходной.
3. Обращайтесь, употребляя имя, но знайте предел.
► Условному "Николаю Петровичу" вряд ли понравится услышать или прочитать: "Колян".
4. Не переходите на "ТЫ" заранее.
► Сказать "ты" – это как подойти к незнакомому человеку и обнять его. Ничего такого, но каковы шансы, что вас не оттолкнут?
5. Не измельчайте сообщения.
► Не надо писать в столбик: "Привет", "Хочу сделать вам предложение", "Что скажете по поводу..." – за такое можно и в "черный список" попасть.
6. Ни
7. Ког
8. Да
► Понимаете, да?
► Цените время собеседника, старайтесь вместить все необходимое в одно сообщение.
9. Не ленитесь перечитать свое сообщение.
► Ошибки в тексте – это как грязная одежда на красивом и стильном человеке.
10. Выражайте мысли без лишних эмоций. ПОЖАЛУЙСТА!!!
А еще – не злоупотребляйте аудио- и видеосообщениями, и вообще – помните о здравом смысле.
Как правильно общаться в рабочих чатах / Инфографика 24 канала
Важно: общаясь с коллегами в общих чатах, будьте еще более внимательны к рабочему времени и дроблению сообщений. Каждое лишнее привлечение внимания усиливает раздражение.