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      Как не раздражать коллег в рабочих чатах, или 10 правил деловой переписки

      21 Читати новину українською
      Возможно ли не разозлить коллег в чатах?
      Возможно ли не разозлить коллег в чатах? / Коллаж 24 канала

      Деловое общение давно переместилось с разговоров по телефону к электронной почте и мессенджерам. Количество каналов связи растет, а вместе с ними растут и риски испортить отношения. Как этого избежать? Советы дала эксперт по моделированию поведения и этикета и преподаватель в European Business Association Анна Чаплыгина.

      О 10 правилах деловой переписки написало, по советам Чаплыгиной, издание Vector.

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      Как не раздражать коллег в рабочих чатах

      1. Выбирайте правильный канал связи.

      ► Почта – для чего-нибудь НЕсрочного.
      ► Мессенджер – если ответ нужен в течение дня.
      ► Телефон – только если "горит-горит".

      2. Не беспокойте людей в нерабочее время.

      ► Сообщения об ошибках – особенно надежный способ испортить человеку выходной.

      3. Обращайтесь, употребляя имя, но знайте предел.

      ► Условному "Николаю Петровичу" вряд ли понравится услышать или прочитать: "Колян".

      4. Не переходите на "ТЫ" заранее.

      ► Сказать "ты" – это как подойти к незнакомому человеку и обнять его. Ничего такого, но каковы шансы, что вас не оттолкнут?

      5. Не измельчайте сообщения.

      ► Не надо писать в столбик: "Привет", "Хочу сделать вам предложение", "Что скажете по поводу..." – за такое можно и в "черный список" попасть.

      6. Ни

      7. Ког

      8. Да

      ► Понимаете, да?
      ► Цените время собеседника, старайтесь вместить все необходимое в одно сообщение.

      9. Не ленитесь перечитать свое сообщение.

      ► Ошибки в тексте – это как грязная одежда на красивом и стильном человеке.

      10. Выражайте мысли без лишних эмоций. ПОЖАЛУЙСТА!!!

      А еще – не злоупотребляйте аудио- и видеосообщениями, и вообще – помните о здравом смысле.

      Общение
      Как правильно общаться в рабочих чатах / Инфографика 24 канала

      Важно: общаясь с коллегами в общих чатах, будьте еще более внимательны к рабочему времени и дроблению сообщений. Каждое лишнее привлечение внимания усиливает раздражение.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Бизнес Новости LifeStyle Советы Сеть
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