Как не раздражать коллег в рабочих чатах, или 10 правил деловой переписки

Деловое общение давно переместилось с разговоров по телефону к электронной почте и мессенджерам. Количество каналов связи растет, а вместе с ними растут и риски испортить отношения. Как этого избежать? Советы дала эксперт по моделированию поведения и этикета и преподаватель в European Business Association Анна Чаплыгина.

О 10 правилах деловой переписки написало, по советам Чаплыгиной, издание Vector.

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Как не раздражать коллег в рабочих чатах

1. Выбирайте правильный канал связи.

► Почта – для чего-нибудь НЕсрочного.

► Мессенджер – если ответ нужен в течение дня.

► Телефон – только если "горит-горит".

2. Не беспокойте людей в нерабочее время.

► Сообщения об ошибках – особенно надежный способ испортить человеку выходной.

3. Обращайтесь, употребляя имя, но знайте предел.

► Условному "Николаю Петровичу" вряд ли понравится услышать или прочитать: "Колян".

4. Не переходите на "ТЫ" заранее.

► Сказать "ты" – это как подойти к незнакомому человеку и обнять его. Ничего такого, но каковы шансы, что вас не оттолкнут?

5. Не измельчайте сообщения.

► Не надо писать в столбик: "Привет", "Хочу сделать вам предложение", "Что скажете по поводу..." – за такое можно и в "черный список" попасть.

6. Ни

7. Ког

8. Да

► Понимаете, да?

► Цените время собеседника, старайтесь вместить все необходимое в одно сообщение.

9. Не ленитесь перечитать свое сообщение.

► Ошибки в тексте – это как грязная одежда на красивом и стильном человеке.

10. Выражайте мысли без лишних эмоций. ПОЖАЛУЙСТА!!!

А еще – не злоупотребляйте аудио- и видеосообщениями, и вообще – помните о здравом смысле.



Как правильно общаться в рабочих чатах / Инфографика 24 канала

Важно: общаясь с коллегами в общих чатах, будьте еще более внимательны к рабочему времени и дроблению сообщений. Каждое лишнее привлечение внимания усиливает раздражение.