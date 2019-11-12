Як не дратувати колег у робочих чатах, або 10 правил ділового листування
Ділове спілкування давно перемістилося із розмов телефоном до електронної пошти та месенджерів. Кількість каналів зв'язку зростає, а разом з ними зростають і ризики зіпсувати взаємини. Як цього уникнути? Поради дала експертка з моделювання поведінки й етикету та викладачка в European Business Association Анна Чаплигіна.
Про 10 правил ділового листування написало, за порадами Чаплигіної, видання Vector.
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Як не дратувати колег у робочих чатах
1. Вибирайте правильний канал зв'язку.
► Пошта – для будь-чого НЕтермінового.
► Месенджер – якщо відповідь потрібна протягом дня.
► Телефон – тільки якщо "горить-горить".
2. Не турбуйте людей в неробочий час.
► Повідомлення про помилки – особливо надійний спосіб зіпсувати людині вихідний.
3. Звертайтеся, вживаючи ім'я, але знайте межу.
► Умовному "Миколі Петровичу" навряд чи сподобається почути чи прочитати: "Колюся".
4. Не переходьте на "ТИ" завчасно.
► Сказати "ти" – це як підійти до незнайомої людини і обійняти її. Нічого такого, але які шанси, що вас не відштовхнуть?
5. Не подрібнюйте повідомлення.
► Не треба писати у стовпчик: "Привіт", "Хочу зробити вам пропозицію", "Що скажете з приводу..." – за таке можна й у "чорний список" потрапити.
6. Ні
7. Ко
8. Ли
► Розумієте, так?
► Цінуйте час співрозмовника, намагайтеся вмістити все необхідне в одне повідомлення.
9. Не лінуйтеся перечитати своє повідомлення.
► Помилки в тексті – це наче брудний одяг на красивій та стильній людині.
10. Висловлюйте думки без зайвих емоцій. БУДЬ ЛАСКА!!!
А ще – не зловживайте аудіо- та відеоповідомленнями і взагалі – пам'ятайте про здоровий глузд.
Як правильно спілкуватися в робочих чатах / Інфографіка 24 каналу
Важливо: спілкуючись з колегами у загальних чатах, будьте ще більш уважні до робочого часу і дроблення повідомлень. Кожне марне привернення уваги підсилює роздратування.