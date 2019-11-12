Як не дратувати колег у робочих чатах, або 10 правил ділового листування

Ділове спілкування давно перемістилося із розмов телефоном до електронної пошти та месенджерів. Кількість каналів зв'язку зростає, а разом з ними зростають і ризики зіпсувати взаємини. Як цього уникнути? Поради дала експертка з моделювання поведінки й етикету та викладачка в European Business Association Анна Чаплигіна.

Про 10 правил ділового листування написало, за порадами Чаплигіної, видання Vector.

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Як не дратувати колег у робочих чатах

1. Вибирайте правильний канал зв'язку.

► Пошта – для будь-чого НЕтермінового.

► Месенджер – якщо відповідь потрібна протягом дня.

► Телефон – тільки якщо "горить-горить".

2. Не турбуйте людей в неробочий час.

► Повідомлення про помилки – особливо надійний спосіб зіпсувати людині вихідний.

3. Звертайтеся, вживаючи ім'я, але знайте межу.

► Умовному "Миколі Петровичу" навряд чи сподобається почути чи прочитати: "Колюся".

4. Не переходьте на "ТИ" завчасно.

► Сказати "ти" – це як підійти до незнайомої людини і обійняти її. Нічого такого, але які шанси, що вас не відштовхнуть?

5. Не подрібнюйте повідомлення.

► Не треба писати у стовпчик: "Привіт", "Хочу зробити вам пропозицію", "Що скажете з приводу..." – за таке можна й у "чорний список" потрапити.

6. Ні

7. Ко

8. Ли

► Розумієте, так?

► Цінуйте час співрозмовника, намагайтеся вмістити все необхідне в одне повідомлення.

9. Не лінуйтеся перечитати своє повідомлення.

► Помилки в тексті – це наче брудний одяг на красивій та стильній людині.

10. Висловлюйте думки без зайвих емоцій. БУДЬ ЛАСКА!!!

А ще – не зловживайте аудіо- та відеоповідомленнями і взагалі – пам'ятайте про здоровий глузд.



Як правильно спілкуватися в робочих чатах / Інфографіка 24 каналу

Важливо: спілкуючись з колегами у загальних чатах, будьте ще більш уважні до робочого часу і дроблення повідомлень. Кожне марне привернення уваги підсилює роздратування.