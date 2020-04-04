Как не стать жертвой строительных афер: главные правила перед покупкой жилья

Украинцы до сих пор становятся жертвами, вкладывая средства в покупку несуществующего или рискованного жилья. Причиной этому является не только большое количество строительных афер, а и чрезмерное доверие украинцев и лень проверить информацию. Что стоит обязательно сделать перед покупкой жилья – читайте далее в материале.

2019 год – во Львове беспрецедентный случай. Городской совет собственными силами демонтирует семиэтажный дом, возведенный с многочисленными нарушениями. Это первый и пока единственный случай в Украине. Однако очевидно – их должно быть значительно больше, ведь Украина переживает очередной строительный бум. Автоматически увеличивается и количество строительных афер.

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Это первый и пока единственный случай в Украине. Однако очевидно – их должно быть значительно больше, ведь Украина переживает очередной строительный бум. Автоматически увеличивается и количество строительных афер.



Снос рискованного жилья во Львове / Скриншот

Однако не так страшен строительный бум, как количество незаконного, а значит и некачественного жилья. В Киевской области есть целые кварталы многоэтажек, где нет централизованной канализации – только выгребная яма. В это трудно поверить, но люди в 21 веке приобрели жилье со средневековыми коммунальными благами.

Но даже это не самый плохой вариант. Украинцы до сих пор становятся жертвами новых элита-центров, вкладывая средства в жилье, которого нет и не будет. Почему так? Ответ очевиден. Украинский покупатель верит рекламе, соблазняется на так называемую выгодную цену и совсем не интересуется пакетом документов на жилье, которые не так уж и трудно проверить.

Сегодня – час времени в интернете, и вы можете себя обезопасить от строительной аферы.

Как подготовиться к покупке жилья:

► Итак, если вы решили приобрести первичное жилье, начните с поиска информации о новостройке и репутации застройщика в местных медиа.

► Обратите внимание, не причастна ли компания застройщика к строительным аферам. В интернете в свободном доступе есть интерактивные карты незаконных застроек с названиями комплексов, застройщиков и их бенефициаров, адресом и краткой информацией о нарушениях. Здесь есть информация не только о незаконных и законных, но и о риске новостройки. Интерактивных карт есть много – стоит лишь открыть запрос в интернете. Некоторые описывают всю Украину, некоторые – конкретные города. Информацию о необходимой новостройке лучше искать в нескольких источниках.



Вот так выглядит одна из карт незаконных застроек во Львове / Карта "Наши деньги"

► На встрече с застройщиком прежде всего требуйте такие документы:

утвержденную проектную документацию на землю,

градостроительные условия,

ограничения от исполнительного комитета органов местного самоуправления,

экспертный отчет,

разрешение на строительные работы от инспекции Госархстройконтроля.

Часть из перечисленных документов можно найти онлайн – например, на бесплатном реестре Публичная кадастровая карта есть информация, на основании каких документов застройщик пользуется земельным участком, его целевое назначение.

► Онлайн можно также проверить статус юридического лица, которое продает, не находится ли эта компания в состоянии прекращения деятельности или банкротства.

► Когда же вы решитесь подписать договор с фирмой-застройщиком, то, как минимум, прочитайте его. И желательно в присутствии юриста, которому доверяете.



Хорошо прочитайте договор о покупке, желательно – делайте это с юристом / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Помните, украинцы становятся жертвами строительных из-за собственного доверия и лени проверить информацию. Будьте грамотными и бдительными.