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      Как не стать жертвой строительных афер: главные правила перед покупкой жилья

      Інститут просвіти - Читати новину українською

      Украинцы до сих пор становятся жертвами, вкладывая средства в покупку несуществующего или рискованного жилья. Причиной этому является не только большое количество строительных афер, а и чрезмерное доверие украинцев и лень проверить информацию. Что стоит обязательно сделать перед покупкой жилья – читайте далее в материале.

      2019 год – во Львове беспрецедентный случай. Городской совет собственными силами демонтирует семиэтажный дом, возведенный с многочисленными нарушениями. Это первый и пока единственный случай в Украине. Однако очевидно – их должно быть значительно больше, ведь Украина переживает очередной строительный бум. Автоматически увеличивается и количество строительных афер.

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      Это первый и пока единственный случай в Украине. Однако очевидно – их должно быть значительно больше, ведь Украина переживает очередной строительный бум. Автоматически увеличивается и количество строительных афер.


      Снос рискованного жилья во Львове / Скриншот

      Однако не так страшен строительный бум, как количество незаконного, а значит и некачественного жилья. В Киевской области есть целые кварталы многоэтажек, где нет централизованной канализации – только выгребная яма. В это трудно поверить, но люди в 21 веке приобрели жилье со средневековыми коммунальными благами.

      Но даже это не самый плохой вариант. Украинцы до сих пор становятся жертвами новых элита-центров, вкладывая средства в жилье, которого нет и не будет. Почему так? Ответ очевиден. Украинский покупатель верит рекламе, соблазняется на так называемую выгодную цену и совсем не интересуется пакетом документов на жилье, которые не так уж и трудно проверить.

      Сегодня – час времени в интернете, и вы можете себя обезопасить от строительной аферы.

      Как подготовиться к покупке жилья:

      ► Итак, если вы решили приобрести первичное жилье, начните с поиска информации о новостройке и репутации застройщика в местных медиа.

      ► Обратите внимание, не причастна ли компания застройщика к строительным аферам. В интернете в свободном доступе есть интерактивные карты незаконных застроек с названиями комплексов, застройщиков и их бенефициаров, адресом и краткой информацией о нарушениях. Здесь есть информация не только о незаконных и законных, но и о риске новостройки. Интерактивных карт есть много – стоит лишь открыть запрос в интернете. Некоторые описывают всю Украину, некоторые – конкретные города. Информацию о необходимой новостройке лучше искать в нескольких источниках.


      Вот так выглядит одна из карт незаконных застроек во Львове / Карта "Наши деньги"

      ► На встрече с застройщиком прежде всего требуйте такие документы:

      • утвержденную проектную документацию на землю,
      • градостроительные условия,
      • ограничения от исполнительного комитета органов местного самоуправления,
      • экспертный отчет,
      • разрешение на строительные работы от инспекции Госархстройконтроля.

      Часть из перечисленных документов можно найти онлайн – например, на бесплатном реестре Публичная кадастровая карта есть информация, на основании каких документов застройщик пользуется земельным участком, его целевое назначение.

      ► Онлайн можно также проверить статус юридического лица, которое продает, не находится ли эта компания в состоянии прекращения деятельности или банкротства.

      ► Когда же вы решитесь подписать договор с фирмой-застройщиком, то, как минимум, прочитайте его. И желательно в присутствии юриста, которому доверяете.


      Хорошо прочитайте договор о покупке, желательно – делайте это с юристом / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

      Помните, украинцы становятся жертвами строительных из-за собственного доверия и лени проверить информацию. Будьте грамотными и бдительными.

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Дом Дом Інститут просвіти
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