Як не стати жертвою будівельних афер: головні правила перед купівлею житла

Українці досі стають жертвами, вкладаючи кошти в купівлю неіснуючого або ризикованого житла. Причиною цьому є не лише велика кількість будівельних афер, а й надмірна довіра українців та лінь перевірити інформацію. Що варто обов'язково зробити перед купівлею житла – читайте далі в матеріалі.

2019 рік – у Львові безпрецендентний випадок. Міська рада власними силами демонтує семиповерховий будинок, зведений із численними порушеннями. Це перший і наразі єдиний випадок в Україні. Проте очевидно – їх мало би бути значно більше, адже Україна переживає черговий будівельний бум. Автоматично збільшується і кількість будівельних афер.

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Це перший і наразі єдиний випадок в Україні. Проте очевидно – їх мало би бути значно більше, адже Україна переживає черговий будівельний бум. Автоматично збільшується і кількість будівельних афер.



Знесення ризикового житла у Львові / Скріншот

Однак не такий страшний будівельний бум, як кількість незаконного, а отже і неякісного житла. У Київській області є цілі квартали багатоповерхівок, де немає централізованої каналізації – лише вигрібна яма. У це важко повірити, але люди у 21 столітті придбали житло із середньовічними комунальними благами.

Та навіть це не найгірший варіант. Українці досі стають жертвами нових елітацентрів, вкладаючи кошти в житло, якого немає і не буде. Чому так? Відповідь очевидна. Український покупець вірить рекламі, спокушається на так звану вигідну ціну і зовсім не цікавиться пакетом документів на житло, які не так вже й важко перевірити.

Сьогодні – година часу в інтернеті, і ви можете себе убезпечити від будівельної афери.

Як підготуватися до купівлі житла:

► Отож, якщо ви вирішили придбати первинее житло, розпочніть із пошуку інформації про новобудову та репутацію забудовника в місцевих медіа.

► Зверніть увагу, чи не причетна компанія забудовника до будівельних афер. В інтернеті у вільному доступі є інтерактивні карти незаконних забудов з назвами комплексів, забудовників та їхніх бенефіціарів, адресою та короткою інформацією про порушення. Тут є інформація не лише про незаконні і законні, а й про ризикові новобудови. Інтерактивних мап є багато – варто лише відкрити запит в інтернеті. Деякі описують всю Україну, деякі – конкретні міста. Інформацію про необхідну новобудову краще шукати в декількох джерелах.



Ось так виглядає одна з карт незаконних забудов у Львові / Карта "Наші гроші"

► На зустірчі із забудовником насамперед вимагайте такі документи:

затверджену проєктну документацію на землю,

містобудівні умови,

обмеження від виконавчого комітету органів місцевого самоврядування,

експертний звіт,

дозвіл на будівельні роботи від інспекції Держархбудконтролю.

Частину із перелічених документів можна знайти онлайн – наприклад, на безкоштовному реєстрі Публічна кадастрова карта є інформація, на підс таві яких документів забудовник користується земельною ділянкою, її цільове призначення.

► Онлайн можна також перевірити статус юридичної особи, яка продає, чи не перебуває ця компанія в стані припинення діяльності або ж банкрутства.

► Коли ж ви наважитеся підписати договір із фірмою-забудовником, то, як мінімум, перечитайте його. І бажано в присутності юриста, якому довіряєте.



Добре прочитайте договір про купівлю, бажано – робіть це з юристом / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Пам'ятайте, українці стають жертвами будівельних афер через власну довіру та лінь перевірити інформацію. Будьте грамотними та пильними.