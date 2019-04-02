Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж

Каждый автомобилист может сделать свой гараж комфортным и укомплектованным. Но для того, чтобы работать там было удобно и все было "под рукой", нужно правильно его обустроить.

Гараж – это не просто четыре стены бетонных блоков для хранения автомобиля, это – второй дом для автолюбителей. Он служит для стоянки автомобиля в непогоду, защиты от перепада температур и местом для хранения всевозможных инструментов. Недвижимость 24 подготовила для вас несколько практических советов, как создать гараж своей мечты.

Утепление гаража позволит обеспечить оптимальные условия для хранения, эксплуатации и обслуживания автомобиля. Ведь чем выше температура внутри гаража, тем дольше остывает кузов, и, соответственно, больше влаги на нем сконденсируется. В общем, температура в гараже должна составлять +5°C.

Утеплять лучше пенопластом, потому что он влагостойкий, более прочный и дешевле, чем волокнистые материалы (минеральная вата, стекловата и плиты из них).

Гараж должен вмещать в себя не только автомобиль, но и определенные мебель и инструменты для машины. Но, поскольку габариты авто занимают почти все пространство помещения, то остальное свободное место должно быть распланировано от самого пола до потолка. Для того, чтобы визуально хоть немного расширить пространство, можно использовать простейший прием: светлые цвета в интерьере и белые потолки.

Белый цвет является очень приятным и практичным, даже если со временем он вам надоест, вы сможете с легкостью его перекрасить. Что касается двери гаража, то здесь можно использовать абсолютно любой цвет. Даже темные (RAL 8011 или RAL 9005) или яркие оттенки (RAL 1021 или RAL 9003) идеально подойдут к светлому интерьеру.

Но не забывайте и о защите металлических поверхностей вашего гаража. В частности, чтобы надежно защитить поверхность металлической двери или ворот, а также других металлических деталей (полка и ящиков), можно использовать Антикоррозийную эмаль 3 в 1, которая обладает отличными защитными свойствами и имеет шелковисто матовый глянец.

Когда с утеплением и покраской закончено, можно приступить и к обустройству гаража. Удобным гараж для вас будет тогда, когда везде будет порядок. Также стоит располагать инструменты так, что они были "под рукой".

Для создания удобного и организованного рабочего места в гараже можно использовать:

Полки, которые можно расположить вдоль одной или двух стен.

Компактные ящики для мелких деталей и баночки для хранения шурупов, гвоздей и прочих мелочей.

Также в гараже можно обустроить смотровую яму, так как практически у каждого автолюбителя есть навыки и практика обслуживания своего автомобиля без посещения СТО.

Таким образом, хорошо продуманный план обустройства гаража поможет вам должным образом разместить в нем все имеющиеся вещи, рационально организовать работу по обслуживанию вашей техники.